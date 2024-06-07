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Підвищення цін на світло — якою буде платіжка за нічним тарифом

7 червня 2024 17:33
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Ціни на світло — що буде з двозонними лічильниками після 1 червня
Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Тариф на електроенергію для побутових споживачів підвищився з 1 червня.  Для економії на освітленні можна встановити двозонний або тризонний лічильник. У нічний час тариф за такими лічильниками є значно нижчим.

Про це розповідає 24 Канал.

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Якими будуть ціни на світло за нічним тарифом

Заступник директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков, повідомив, що після підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня поділ ціни електроенергії для населення за зонами доби залишиться незмінним. Це означає, що споживачі, які встановили прилад із зонним обліком у нічний період, будуть платити менше за кіловат світла, ніж відповідно до чинного тарифу.

Згідно з чинним тарифом на електроенергію, сім'я, яка споживає щомісяця від 250 до 300 кіловат-годин, повинна сплатити від 1 080 до майже 1 300 гривень. Однак, якщо половина з цих кіловат-годин споживається за нічний тариф за двозонним лічильником, то платіжка може бути набагато меншою — від 810 до 972 гривень.

Скільки коштує кіловат у нічний період

Тарифи за двозонним лічильником розраховуються в залежності від часу доби:

  • У денний період (з 7:00 до 23:00) тариф складає 4,32 гривні за кіловат-годину.
  • У нічний період (з 23:00 до 7:00) за кіловат-годину доведеться платити лише половину ціни — 2,16 гривні.

Проте, за словами експерта, для більшої ефективності слід розглянути перехід на тризонний тариф. Він краще відображатиме динаміку електроспоживання протягом доби.

Тарифи для тризонних лічильників виглядають наступним чином:

  • З 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — коефіцієнт 1,5, ціна — 6,48 гривні за кіловат-годину.
  • З 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 — коефіцієнт 1, ціна — 4,32 гривні за кіловат-годину.
  • З 23:00 до 07:00 — коефіцієнт 0,4, ціна — 1,73 гривні за кіловат-годину.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України готуються до опалювального сезону. Відтак у відомстві працюють над вдосконаленням графіків погодинних відключень світла.

Ми також писали, що в Україні з 1 червня поточного року підвищився тариф на електроенергію для більшості споживачів. Водночас, менші суми заплатять багатодітні родини та деякі пенсіонери.

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