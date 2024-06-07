Цены на свет — что будет с двухзонными счетчиками после 1 июня.

Счетчик электроэнергии. Фото: УНИАН

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей повысился с 1 июня. Для экономии платы за освещение можно установить двухзонный или трехзонный счетчик. В ночное время тариф по таким счетчикам значительно ниже.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Какими будут цены на свет по ночному тарифу

Заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников сообщил, что после повышения тарифа на электроэнергию с 1 июня разделение цены электроэнергии для населения по зонам суток останется неизменным. Это означает, что потребители, установившие прибор с зонным учетом, в ночной период будут платить меньше за киловатт света, чем в соответствии с действующим тарифом.

Согласно действующему тарифу на электроэнергию, семья, потребляющая ежемесячно от 250 до 300 киловатт-часов, должна уплатить от 1080 до почти 1300 гривен. Однак, если половина из этих киловатт-часов потребляется за ночной тариф по двухзонному счетчику, то платежка может быть намного меньше — от 810 до 972 гривен.

Сколько стоит киловатт в ночной период

Тарифы по двухзонному счетчику рассчитываются в зависимости от времени суток:

В дневной период (с 7:00 до 23:00) тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

В ночной период (с 23:00 до 7:00) за киловатт-час придется платить только половину цены — 2,16 гривны.

Однако, по словам эксперта, для большей эффективности следует рассмотреть переход на трехзонный тариф. Он будет лучше отражать динамику электропотребления в течение суток.

Тарифы для трехзонных счетчиков выглядят следующим образом:

С 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — коэффициент 1,5, цена — 6,48 гривны за киловатт-час.

С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — коэффициент 1, цена — 4,32 гривны за киловатт-час.

С 23:00 до 07:00 — коэффициент 0,4, цена — 1,73 гривны за киловатт-час.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве энергетики Украины готовятся к отопительному сезону. Следовательно, в ведомстве работают над усовершенствованием графиков почасовых отключений света.

Мы также писали, что на Украине с 1 июня текущего года повысился тариф на электроэнергию для большинства потребителей. В то же время меньшие суммы заплатят многодетные семьи и некоторые пенсионеры.