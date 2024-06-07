Цены на свет — что будет с двухзонными счетчиками после 1 июня.

Повышение цен на свет — какой будет платежка по ночному тарифу
Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей повысился с 1 июня. Для экономии платы за освещение можно установить двухзонный или трехзонный счетчик. В ночное время тариф по таким счетчикам значительно ниже.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Какими будут цены на свет по ночному тарифу
Заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников сообщил, что после повышения тарифа на электроэнергию с 1 июня разделение цены электроэнергии для населения по зонам суток останется неизменным. Это означает, что потребители, установившие прибор с зонным учетом, в ночной период будут платить меньше за киловатт света, чем в соответствии с действующим тарифом.
Согласно действующему тарифу на электроэнергию, семья, потребляющая ежемесячно от 250 до 300 киловатт-часов, должна уплатить от 1080 до почти 1300 гривен. Однак, если половина из этих киловатт-часов потребляется за ночной тариф по двухзонному счетчику, то платежка может быть намного меньше — от 810 до 972 гривен.
Сколько стоит киловатт в ночной период
Тарифы по двухзонному счетчику рассчитываются в зависимости от времени суток:
- В дневной период (с 7:00 до 23:00) тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час.
- В ночной период (с 23:00 до 7:00) за киловатт-час придется платить только половину цены — 2,16 гривны.
Однако, по словам эксперта, для большей эффективности следует рассмотреть переход на трехзонный тариф. Он будет лучше отражать динамику электропотребления в течение суток.
Тарифы для трехзонных счетчиков выглядят следующим образом:
- С 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — коэффициент 1,5, цена — 6,48 гривны за киловатт-час.
- С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — коэффициент 1, цена — 4,32 гривны за киловатт-час.
- С 23:00 до 07:00 — коэффициент 0,4, цена — 1,73 гривны за киловатт-час.
Что еще нужно знать
Напомним, в Министерстве энергетики Украины готовятся к отопительному сезону. Следовательно, в ведомстве работают над усовершенствованием графиков почасовых отключений света.
Мы также писали, что на Украине с 1 июня текущего года повысился тариф на электроэнергию для большинства потребителей. В то же время меньшие суммы заплатят многодетные семьи и некоторые пенсионеры.
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