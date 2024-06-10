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В правительстве назвали реальную цену электроэнергии в Украине

10 июня 2024 14:48
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Тарифы на электричество — в Кабмине объяснили, почему установили цену в 4,32 грн
Премьер Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

В украинском правительстве назвали реальную стоимость электроэнергии в стране. Очередное повышение на 60% является самой низкой себестоимостью дешевой электроэнергии.

Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во время национального телемарафона "Єдині новини".

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Ситуация с себестоимостью электричества

По словам Шмыгаля, в Украине, хоть и повысили тариф на электричество до 4,32 гривны за киловатт-час, однако цена далека от того, чтобы покрыть реальную рыночную стоимость.

Чиновник объяснил, что новые цены установили, учитывая самую дешевую себестоимость государственных предприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". В сумму была добавлена себестоимость доставки электричества к потребителям, содержащая два компонента. Учитывая это, новая цена является самой низкой себестоимостью энергоресурса в Украине.

" Даже это поднятие, оно не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривен", — сообщил глава правительства.

Благодаря новой цене Энергоатом и Укргидроэнерго получат деньги на ремонты, а также будут платить больше налогов в бюджет.

"Что дает покрытие себестоимости? Это дает накопление средств, уплаты больше налогов в бюджет двумя государственными компаниями. Это дает возможность им ремонтироваться. Уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям", — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что тратится около 90 млрд гривен на обеспечение соответствующего тарифа для бытовых потребителей.

Также отметил, что стоимость в 4,32 гривны не будет пересматриваться круглогодично и будет полностью покрываться жилищными субсидиями для незащищенных категорий граждан. Те, у кого уже есть субсидии, получат большую сумму автоматически.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве энергетики уже готовятся к отопительному сезону. В ведомстве работают над усовершенствованием графиков почасовых отключений электричества.

Также сообщалось, что в Украине повысился тариф на электроэнергию для большинства потребителей. В то же время, меньшие суммы будут платить многодетные семьи и некоторые пенсионеры.

Кабинет министров
коммунальные услуги
Денис Шмыгаль
ЖКХ
электроэнергия

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