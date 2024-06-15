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Эксперт прокомментировал новые тарифы на свет

15 июня 2024 04:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Тарифы на свет в Украине: комментарий эксперта
Энергетики ДТЭК. Фото: ДТЭК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украинское правительство должно ввести не тариф на электроэнергию, а сбалансировать рыночную цену между частными и бизнес-потребителями. Только тогда будет прозрачность и полностью закрыто окно любой коррупции.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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"Пока существуют искусственные тарифы, которые ниже рыночных цен, хотя бы в определенные часы — будет возникать и коррупция, и манипуляции, и все связанные с этим проблемы. Правительству следует принять волевое решение и пойти на нормальную реформу по изменению цен на рыночные, на введение прямых и адресных субсидий для всех, кто в этом нуждается", — уточнил эксперт.

По его мнению, Украине очень важно перейти к реальным рыночным ценам. Пока это не будет сделано, в энергосистеме будут возникать долги, не связанные с населением. Долги влекут проблемы с финансами в энергорынке, а это, в свою очередь, — задержку восстановления.

"Такая объективная реальность. И пока я вижу большую боязнь таких шагов и огромное внутреннее сопротивление, которое связано, на самом деле, с политико-популистическими страхами, а что же с нами будет, и с влиянием тех людей, которые зарабатывают сотни миллионов гривен", — подытожил Харченко.

Напомним, в украинском правительстве назвали реальную стоимость электрической энергии в стране. Очередное повышение на 60% является самой низкой себестоимостью дешевой электроэнергии.

Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время национального телемарафона "Єдині новини".

свет
электроэнергия
война в Украине
энергетика
Укрэнерго

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