Отключение света в Украине: прогнозы эксперта

Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE

Когда закончатся веерные отключения света в Украине и может ли РФ устроить полный блэкаут — в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Чем удары РФ по энергетике в этом году отличаются от ударов 2022-2023 годов?

— В 2022-м российские удары были направлены больше на высоковольтные сети. Тогда мы довольно оперативно реагировали на них, а уже в 2023-м научились быстро их восстанавливать и фактически нивелировать влияние, которое оказывали россияне. Поэтому зима 2023-2024 была относительно спокойной и комфортной.

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Но РФ сменила тактику, стратегию и начала наносить массированные удары именно по генерациям. По тепловой генерации, по угольным электростанциям, но прежде всего по большим гидрогенерирующим мощностям. И, к сожалению, им удалось добиться своей цели, потому что нам физически не хватало ПВО для защиты этих объектов.

В результате ударов мы потеряли половину того объема генерации, которое имели зимой. А это 50%. Поэтому сейчас в очень жестком дефиците именно генерирующие мощности. Все это наложилось на необходимость ремонтов атомных энергоблоков, выполняемых именно в этот период года — летом.

Это необходимо делать, потому что без профилактических ремонтов энергоблоков у нас будут проблемы с ними зимой. А это совершенно недопустимо, потому что в зимний период они должны работать как часы.

Александр Харченко. Фото: Новини.LIVE

Они должны, не отходя ни на секунду от рабочего ритма, выдавать электроэнергию для обеспечения критической инфраструктуры, производства и, наконец, населения.

Российские удары начались в марте-апреле, а массовые отключения электроэнергии примерно через месяц после первых ракетных атак. Почему тогда у нас было электричество, а сейчас нет?

— Март-апрель — месяцы самого низкого потребления в году.

В общем, есть два периода с самым низким потреблением, это март-апрель и начало мая, и осень — сентябрь, октябрь, начало ноября. В настоящее время страна в целом потребляет меньше электроэнергии.

Отключение света в Украине. Фото: google.com

Летом потребление больше, потому что добавляются ремонты энергоблоков и охлаждение не только бытовыми кондиционерами, но и промышленными. Многие производства не могут не охлаждаться.

К примеру, пищевая промышленность, фармакология. У них очень тонкие технологические процессы, которые невозможно выполнять в жару. Невозможно обрабатывать курятину при температуре плюс 40 градусов. Это опасно для потребителей.

Поэтому потребление электроэнергии растет, а генерации больше не стало.

Зная это, россияне потому и уничтожили генерирующие мощности весной?

— Почему весной? Думаю, раньше они просто не успели. Есть признаки того, что им пришлось изменять стратегию ударов практически на ходу.

Зачем наносят удары? Безусловно, чтобы уничтожить экономику и нанести максимальный психологический ущерб. Ибо удары наносят по абсолютно гражданским целям, а не по военной мощи Украины.

ВСУ. Фото: Генштаб

Военные от электричества зависят меньше всего. И хорошо, что это так. А для экономики это, безусловно, больно.

Есть ли реальные возможности и шансы отремонтировать уничтоженные генерирующие мощности к осени?

— Сейчас ведутся активные ремонты тех объектов, по которым есть шанс восстановления в течение следующих 6-8 месяцев. Хотя это очень сложная задача, но люди реально работают в круглосуточном графике. И работа идет на очень многих направлениях одновременно.

Хочу верить, что мы восстановим достаточное количество мощностей для прохождения зимы.

Одновременно идет поиск решения, как защитить их от повторных ударов. Это тоже важная составляющая.

Однако ограничения по электричеству точно будут, но не в апокалиптическом режиме. Возможно, будет немного комфортнее, чем сейчас.

Насколько понятно из сообщений Укрэнерго, сейчас у нас на ремонте находятся два энергоблока и одна линия, по которой мы импортировали электричество из Словакии. Сколько времени эти ремонты могут занять?

— Ремонт линии не принципиально важен, ведь физически между Украиной и Европой есть определенный запас интерконнекторов. К сожалению, из-за того, что в самой Европе есть узкие места в энергосистеме, мы ограничены не физическим сечением, а регуляторным в 1,7 ГВт.

Электричество в Украине. Фото: Google.com

Надеюсь, в течение месяцев коллеги в Европе расширят свои узкие места и мы получим возможность импортировать примерно 2 ГВт вместо 1,7 ГВт.

Что касается ремонта энергоблоков Энергоатома, то регламентное время обычно составляет 45 дней. Безусловно, инженеры работают, чтобы это время ускорить и как можно скорее возвращать блоки. У нас уже есть опыт.

По прогнозам Укрэнерго, один из самых критических моментов будет в середине лета, то есть в июле. И поскольку у нас уже в июне сложно, то в июле может быть хуже?

— Реально самая плохая ситуация сложилась в Киеве из-за определенных особенностей методологии расчета доступной мощности. Из-за огромной доли критической инфраструктуры Киев потребляет больше всего. Бизнесу и частным потребителям почти ничего не остается. Безусловно, это проблема, которую как можно скорее нужно решать.

Если ее решат, в июле в Киеве будет лучше, чем сейчас. Потому что действительно получается несправедливо, когда у киевлян нет электричества по 16-20 часов, а соседних областях только по 4 часа в сутки.

Financial Times написала о достаточно апокалиптической ситуации с электричеством в Украине. Мол, украинцам нужно готовиться жить в темноте — по 20 часов в сутки.

— Я читал эту статью, но не согласен с расчетами коллег. Интересно было бы услышать, на каких цифрах они базируются. У меня далеко не такие апокалиптические взгляды.

Я думаю, ситуация все-таки будет ощутимо лучше. Надеюсь, с тем общим уровнем генерации, которого мы достигнем в октябре-ноябре, в целом страна будет в более комфортной ситуации.

Мой прогноз — это отсутствие электричества зимой по 8-10 часов в день. Думаю, где-то в таком графике мы реально будем проходить зиму.

К весне-лету следующего года?

— Это на пару лет. Не то чтобы эта зима была исключением. При хорошем раскладе дел где-то через зиму, то есть 2027-2028 год, возможно, обойдется без отключений. Это при условии, что сойдется множество параметров.

Скажу вам честно, при таких массированных ударах, как у нас, любая европейская страна уже давно не имела бы электричества. Разве что по часу в сутки, и это было за счастье.

Украинская энергосистема одна из наиболее устойчивых. К нам стоит очередь по обмену опытом, но прямо сейчас у нас нет на это времени. Сейчас мы спасаем энергосистему!

Существуют ли новейшие технологии, которые позволили бы нам полностью восстановить электричество и обойтись без отключений?

— Никаких волшебных палочек в мире не существует. Единственный фактор, который может серьезно изменить ситуацию, — это освобождение и возвращение к работе ЗАЭС. Это единственное, что может изменить озвученные мной прогнозы (отсутствие света по 8-10 часов в сутки. — Ред.) и обеспечить Украину достаточным количеством электричества, чтобы не было ограничений.

ЗАЭС. Фото: РосСМИ

Никаких других фантастических технологий, влияний, факторов просто не существует. Так же как и волшебных доноров с вертолетами, которые прилетят и сбросят нам генерацию электроэнергии. Взрослые тут мы.

Рационально ли строить какие-то подземные электростанции, чтобы защитить их от ударов РФ?

— Подземных электростанций не будет. Это настолько дорогостоящая история, что воплотить ее фактически невозможно. Можно распределить генерацию с огромным количеством объектов, и именно такую модель мы будем строить.

Речь о десятках, сотнях небольших объектов, которые будут обеспечивать генерацию электроэнергии. Они будут рассеяны по всей стране, и их будет невозможно уничтожать.

Да, с точки зрения инженеров это менее эффективно, чем огромные энергоблоки, но с точки зрения безопасности — это должно сработать.

В этот процесс уже включилось большое количество бизнесменов, городских властей, и власть тоже прилагает достаточно много усилий, чтобы это произошло.

Возможно ли вообще погрузить Украину в тотальный блэкаут?

— Нет, невозможно. Россиянам этого не удалось сделать и не удастся. Сейчас мы в самой плохой точке, труднее быть не может. Разве что россияне начнут бить по атомным станциям. То есть сейчас мы на дне, от которого начнем отталкиваться в сентябре-октябре.

Ну, удары по атомным электростанциям — это уже другой уровень уровня опасности. Россияне и на это могут пойти?

— Безусловно, это опасно. Но захватывать ЗАЭС, загонять в блоки военную технику и взрывные материалы тоже полное безумие. О здравом смысле речь не идет в принципе.

Почему повысили тариф на электроэнергию? Является ли он объективным и стоит ли его поднимать дальше?

— Любой тариф необъективен. Должен быть не тариф, а сбалансированная рыночная цена между частными и бизнес-потребителями. Только тогда будет прозрачность и полностью закрытое окно для любой коррупции.

А пока существуют искусственные тарифы, которые ниже рыночных цен хотя бы в определенные часы, будет возникать и коррупция, и манипуляции, и все связанные с этим проблемы.

Правительству следует уже принять волевое решение и пойти на нормальную реформу на изменении цен на рыночные, на введение прямых и адресных субсидий для всех нуждающихся. Нам очень важно перейти к реальным рыночным ценам. Пока мы этого не сделаем, будут долги в энергосистеме, не связанные с населением. Долги влекут проблемы с финансами в энергорынке, а это в свою очередь — задержку восстановления. Такова объективная реальность.

К слову, Молдова провела эту реформу год назад. Все живы. Сейчас у них развивается энергетика, и очень скоро у нас еще будет экспорт из Молдовы в Украину.

Видите ли такие шаги со стороны правительства?

— Я вижу большую боязнь таких шагов и огромное внутреннее сопротивление, которое связано, на самом деле, с политико-популистическими страхами, а что же с нами будет, и с влиянием тех людей, которые зарабатывают сотни миллионов гривен.

Несмотря на войну, они продолжают зарабатывать на существовании искусственных тарифов как для населения, так и для других категорий. Соответственно, именно они оказывают максимальное сопротивление такой реформе.