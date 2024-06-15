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В Укрэнерго сообщили, стоит ли ожидать отключений в воскресенье

15 июня 2024 18:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Отключение света 16 июня
Энергетик. Фото иллюстративное: Unsplash
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Укрэнерго заверили, что в воскресенье, 16 июня, во всех областях Украины отключений электроэнергии не прогнозируется. Это произойдет из-за снижения потребления в выходной день.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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"Завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется", — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что причиной такого решения является снижение потребления в выходной день.

В то же время в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении графиков отключений Укрэнерго сообщит дополнительно.

отключения света
Отключение в воскресенье, 16 июня. Фото: скриншот

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Новини.LIVE заявил, что правительство должно ввести не тариф на электроэнергию, а сбалансировать рыночную цену между частными потребителями и бизнесменами.

Также мы писали, что в Черниговской области фиксируется тяжелая ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов объекта линии облэнерго.

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