Гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что зимой свет в Украине могут давать всего на 5–6 часов в сутки

Женщина сидит напротив свечи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Зимой ограничения электроэнергии могут усилиться. Из-за дефицита генерации, который может достичь 35%, вероятно, что свет в домах украинцев будет только по 5–6 часов в сутки.

Об этом в интервью редактору основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину в среду, 12 июня, сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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Коваленко отметил, что нужно готовиться к 5–6 часам со светом в сутки, но в августе прогноз нужно будет обновить, потому что уже станет ясно, сколько генерации есть внутри энергосистемы.

По словам гендиректора YASNO, прогноз на зиму зависит от нескольких факторов: во-первых, от того, удастся ли увеличить физическую возможность импорта электросети.

"Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы потом максимально все работало зимой. В-третьих, мы отремонтируем частично то, что можно отремонтировать в течение этого времени с учетом повреждений, но есть плохая новость: зимний пик у нас достаточно большой. больше, чем летний", — отметил руководитель энергокомпании.

Также эксперт добавил, что потребление электричества зависит от температуры воздуха.

"Если зима будет +10 °С, то это будет для нас счастье. Если зима будет -15 °С — это будет плохо. Чем ниже температура, тем больше потребление отопления", — подытожил Коваленко.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что вероятность избежания блэкаута зимой составляет 90%. Покрыть дефицит в энергосистеме отчасти поможет увеличение разрешенных объемов импорта электричества из Европы.

Также мы сообщали о том, что НЭК "Укрэнерго" не планирует отключать электроэнергию потребителям в воскресенье, 16 июня, потому что в выходной день потребление снижается.