Чому тривалість стабілізаційних відключень буде зменшено — пояснення

Електроінженери ДТЕК за роботою. Фото ілюстративне: УНІАН

В Кабінеті міністрів України працюють над зменшенням тривалості стабілізаційних відключень по всій території. Там планують суттєво скоротити перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням.

Про це розповів радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко в етері телеканалу "Київ" у понеділок, 17 червня.

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За його словами, ця робота вже на завершальній стадії.

"В підсумку цей перелік має суттєво зменшитися. Це дозволить більш рівномірно розподіляти ліміт електричної енергії, що повинно призвести до збільшення кола споживачів, які охоплюються графіками стабілізаційних відключень водночас і до зменшення тривалості таких відключень. Я очікую, що рішення щодо цього буде прийняте вже завтра", — розповів Бойко ведучій каналу Євгенії Золотоверхій.

Як довго триватимуть відключення світла

Нагадаємо, гендиректор YASNO Сергій Коваленко спрогнозував, що взимку обмеження електроенергії можуть посилити через дефіцит генерації. Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ймовірність уникнути блекауту взимку становить 90%.

Також ми повідомляли, що невдовзі почнуть вимикати світло побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. З цією метою їх приєднають до інших ліній.

Додамо, що глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі цього тижня буде складнішою й уникнути відключень не вдасться.