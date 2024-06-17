Почему продолжительность стабилизационных отключений будет уменьшена — объяснения

Электроинженеры ДТЭК за работой. Фото иллюстративное: УНИАН

В Кабинете Министров Украины работают над уменьшением продолжительности стабилизационных отключений по всей территории. Там планируется существенно сократить перечень потребителей с гарантированным электроснабжением.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев" в понедельник, 17 июня.

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Стабилизационные отключения будут сокращены

По его словам, эта работа уже на завершающей стадии.

"В итоге этот перечень должен существенно уменьшиться. Это позволит более равномерно распределять лимит электрической энергии, что должно привести к увеличению круга потребителей, охватываемых графиками стабилизационных отключений одновременно и к уменьшению продолжительности таких отключений. Я ожидаю, что решение относительно этого будет принято уже завтра", — рассказал Бойко ведущей канала Евгении Золотоверхой.

Как долго будут продолжаться отключения света

Напомним, гендиректор YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал, что зимой ограничения электроэнергии могут усилиться из-за дефицита генерации. Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что вероятность избежать блэкаута зимой составляет 90%.

Также мы сообщали, что вскоре начнут выключать свет бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. С этой целью их присоединят к другим линиям.

Добавим, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на этой неделе будет более сложной и избежать отключений не удастся.