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Продолжительность отключения света будет уменьшена — в правительстве сообщили детали

17 июня 2024 09:45
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Почему продолжительность стабилизационных отключений будет уменьшена — объяснения
Электроинженеры ДТЭК за работой. Фото иллюстративное: УНИАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В Кабинете Министров Украины работают над уменьшением продолжительности стабилизационных отключений по всей территории. Там планируется существенно сократить перечень потребителей с гарантированным электроснабжением.

Об этом рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев" в понедельник, 17 июня.

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По его словам, эта работа уже на завершающей стадии.

"В итоге этот перечень должен существенно уменьшиться. Это позволит более равномерно распределять лимит электрической энергии, что должно привести к увеличению круга потребителей, охватываемых графиками стабилизационных отключений одновременно и к уменьшению продолжительности таких отключений. Я ожидаю, что решение относительно этого будет принято уже завтра", — рассказал Бойко ведущей канала Евгении Золотоверхой.

Как долго будут продолжаться отключения света

Напомним, гендиректор YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал, что зимой ограничения электроэнергии могут усилиться из-за дефицита генерации. Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что вероятность избежать блэкаута зимой составляет 90%.

Также мы сообщали, что вскоре начнут выключать свет бытовым потребителям, подключенным к объектам критической инфраструктуры. С этой целью их присоединят к другим линиям.

Добавим, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на этой неделе будет более сложной и избежать отключений не удастся.

Украина
Кабинет министров
сфера энергетики
отключения света
электроэнергия
электроснабжение

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