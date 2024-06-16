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Відключення світла — в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

16 червня 2024 17:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графіки погодинних відключень світла не застосовуватимуть 16 червня
Дівчина у темряві працює за ноутбуком. Фото: Freepik
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 16 червня, ситуація в енергосистемі України покращилася. Проте впродовж дня все ж були обмеження для споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

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Графіки відключень світла

В Міненерго зазначають, що 16 червня погодинних відключень застосовувати не планують.

"Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено", — йдеться у повідомленні. 

В міністерстві додали, що 15 червня Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. 

Також там повідомили, що через негоду в Україні знеструмлено 21 населений пункт.

Раніше в Укренерго повідомили, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Ми також повідомляли, що узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.

А директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що ймовірність уникнення блекауту взимку становить 90%. Покрити дефіцит в енергосистемі частково допоможе збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

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сфера енергетики
енергетика
Укренерго
Міненерго

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