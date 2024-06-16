Графіки погодинних відключень світла не застосовуватимуть 16 червня

Відключення світла — в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі
У неділю, 16 червня, ситуація в енергосистемі України покращилася. Проте впродовж дня все ж були обмеження для споживачів.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.
Графіки відключень світла
В Міненерго зазначають, що 16 червня погодинних відключень застосовувати не планують.
"Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено", — йдеться у повідомленні.
В міністерстві додали, що 15 червня Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
Також там повідомили, що через негоду в Україні знеструмлено 21 населений пункт.
Раніше в Укренерго повідомили, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.
Ми також повідомляли, що узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.
А директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що ймовірність уникнення блекауту взимку становить 90%. Покрити дефіцит в енергосистемі частково допоможе збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.
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