Відключення світла в Україні — Кудрицький зробив невтішну заяву

Відключення світла — в Укренерго попередили про складнішу ситуацію наступного тижня
З наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.
Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП.Live.
Відключення світла в Україні
Кудрицький наголосив, що на відключення електроенергії в побутових споживачів впливає два фактори:
- ріст енергоспоживання через повернення спеки;
- виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.
"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня — ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", — заявив він.
За його словами, коли українці чують про проведення ремонту на АЕС, питають, чи не можна ці ремонти перенести або скасувати.
"Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає — його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось посунути в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", — додав Кудрицький.
Нагадаємо, узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.
Також підземних електростанцій в Україні не буде через високу ціну реалізації такого проєкту. Швидше за все, Україна буде розподіляти генерацію з величезною кількістю об’єктів, і саме таку модель можуть впровадити.
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