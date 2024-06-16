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Відключення світла — в Укренерго попередили про складнішу ситуацію наступного тижня

16 червня 2024 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відключення світла в Україні — Кудрицький зробив невтішну заяву
Жінка працює за ноутбуком під час блекауту в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП.Live.

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Відключення світла в Україні

Кудрицький наголосив, що на відключення електроенергії в побутових споживачів впливає два фактори: 

  • ріст енергоспоживання через повернення спеки;
  • виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня — ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією", — заявив він.

За його словами, коли українці чують про проведення ремонту на АЕС, питають, чи не можна ці ремонти перенести або скасувати.

"Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає — його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось посунути в часі. Це можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", — додав Кудрицький.

Нагадаємо, узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.

Також підземних електростанцій в Україні не буде через високу ціну реалізації такого проєкту. Швидше за все, Україна буде розподіляти генерацію з величезною кількістю об’єктів, і саме таку модель можуть впровадити.

Україна
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Укренерго

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