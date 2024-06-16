Підземні електростанції в Україні: оцінка експерта

Удар по одній із ТЕЦ України. Фото: ДСНС

Підземних електростанцій в Україні не буде через високу ціну реалізації такого проекту. Швидше за все, Україна буде розподілити генерацію з величезною кількістю об’єктів, і саме таку модель можуть впровадити.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

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"Підземні електростанції — це настільки дорога історія, що втілити її фактично неможливо. Можна розподілити генерацію з величезною кількістю об’єктів, і саме таку модель ми будемо будувати", — уточнив Харченко.

За його словами, мова про десятки, сотні невеликих об'єктів, які будуть забезпечувати генерацію електроенергії. Вони будуть розпорошені по всій країні, і їх буде неможливо знищувати.

"З точки зору інженерів це менш ефективно, ніж величезні енергоблоки, але з точки зору безпеки і безпеки постачання це має спрацювати. В цей процес вже залучилася велика кількість бізнесменів, міських влад, і влада теж докладає досить багато зусиль, щоб це сталося", — підсумував він.

Нагадаємо, народний депутат України та заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко назвав розподіл лімітів електроенергії несправедливим. За його словами, рішення про чесний розподіл можна було прийняти за добу.

