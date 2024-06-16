Подземные электростанции в Украине: оценка эксперта

Удар по одной из ТЭЦ Украины. Фото: ГСЧС

Подземных электростанций в Украине не будет из-за высокой цены реализации такого проекта. Скорее всего, Украина будет распределить генерацию с огромным количеством объектов, и именно такую модель могут внедрить.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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"Подземные электростанции – это настолько дорогая история, что воплотить ее фактически невозможно. Можно распределить генерацию с огромным количеством объектов, и именно такую модель мы будем внедрять", – уточнил Харченко.

По его словам, речь идет о десятках, сотнях небольших объектов, которые будут обеспечивать генерацию электроэнергии. Они будут рассеяны по всей стране, и их будет невозможно уничтожать.

"С точки зрения инженеров это менее эффективно, чем огромные энергоблоки, но с точки зрения безопасности и безопасности поставки это должно сработать. В этот процесс уже привлеклось большое количество бизнесменов, городских властей, и власть тоже прилагает достаточно много усилий, чтобы это произошло" , – подытожил он.

Напомним, народный депутат Украины и заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко назвал распределение лимитов электроэнергии несправедливым. По его словам, решение о честном распределении можно было принять в сутки.