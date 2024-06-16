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Отключение света — в Укрэнерго предупредили о более сложной ситуации на следующей неделе

16 июня 2024 14:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отключение света в Украине — Кудрицкий сделал неутешительное заявление
Женщина работает за ноутбуком во время блекаута в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Со следующей недели ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире УП.Live.

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Кудрицкий подчеркнул, что на отключение электроэнергии у бытовых потребителей влияет два фактора:

  • рост энергопотребления из-за возвращения жары;
  • вывод в ремонт очередного энергоблока АЭС.

"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня — еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", — заявил он.

По его словам, когда украинцы слышат о проведении ремонта на АЭС, спрашивают, нельзя ли эти ремонты перенести или отменить.

"Дело в том, что эта ремонтная кампания, она, по сути, является кампанией по перегрузке топлива, во время которого осуществляются ремонты. Поэтому, поскольку топливо имеет способность производить энергию только определенное время, и когда оно выгорает — его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то подвинуть во времени. Это можно отсрочить на несколько дней, или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", — добавил Кудрицкий.

Напомним, зимой ограничения электроэнергии могут ужесточить. Из-за дефицита генерации, который может достичь 35%, вероятно, что свет в домах украинцев будет только по 5–6 часов в сутки.

Также подземных электростанций в Украине не будет из-за высокой цены реализации такого проекта. Скорее всего Украина будет распределять генерацию с огромным количеством объектов, и именно такую модель могут внедрить.

Украина
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электроэнергия
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Укрэнерго

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