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Отключение света — в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

16 июня 2024 17:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графики почасовых отключений света не будут применяться 16 июня
Девушка в темноте работает за ноутбуком. Фото: Freepik
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 16 июня, ситуация в энергосистеме Украины улучшилась. Однако в течение дня все же были ограничения для потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

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Графики отключения света

В Минэнерго отмечают, что 16 июня почасовые отключения применять не планируют.

"Сегодня учитывая снижение потребления электроэнергии в выходной день, применение графиков почасовых отключений пока не прогнозируется. В случае изменения ситуации информация будет обновлена", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что 15 июня Украина по запросу Польши получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

Также там сообщили, что из-за непогоды в Украине обесточен 21 населенный пункт.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной . Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Мы также сообщали, что зимой ограничения электроэнергии могут усилиться. Из-за дефицита генерации, который может достичь 35%, вероятно, что свет в домах украинцев будет только по 5–6 часов в сутки.

А директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что вероятность избегания блэкаута зимой составляет 90%. Покрыть дефицит в энергосистеме отчасти поможет увеличение разрешенных объемов импорта электричества из Европы.

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