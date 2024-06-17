У Києві через відключення електроенергії можливі збої в роботі вуличного освітлення

Вуличне освітлення в Києві. Фото: beam-group.com

У столиці внаслідок відключень електроенергії, що здійснюються за розпорядженням НЕК "Укренерго", можливі збої в роботі систем управління освітленням. Це призводить до того, що вуличні ліхтарі можуть працювати в денний час доби.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Київміськсвітло".

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Зазначається, що у звичайному режимі роботи фахівці комунального підприємства дистанційно налаштовують обладнання та синхронізують дані з основним сервером.

У випадках, коли дистанційне налаштування неможливе, на місце направляють аварійно-ремонтну бригаду для усунення причин збою.

"Ці роботи займають певний час, тому вимкнення вуличного освітлення можливе не одразу", — йдеться у повідомленні.

Киян закликають повідомляти про випадки працюючих у світлий час доби ліхтарів за телефонами: 044-293-36-20 або 095-420-24-10.

Нагадаємо, у понеділок, 17 червня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження розділено на дві групи користувачів.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що в Кабміні працюють над зменшенням тривалості стабілізаційних відключеньпо всій території України, суттєво скоротивши перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням.

Водночас глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі цього тижня буде складнішою й уникнути відключень не вдасться.