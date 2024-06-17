Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow У КМДА попередили про збої в роботі вуличного освітлення — в чому причина arrow

У КМДА попередили про збої в роботі вуличного освітлення — в чому причина

17 червня 2024 16:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Києві через відключення електроенергії можливі збої в роботі вуличного освітлення
Вуличне освітлення в Києві. Фото: beam-group.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У столиці внаслідок відключень електроенергії, що здійснюються за розпорядженням НЕК "Укренерго", можливі збої в роботі систем управління освітленням. Це призводить до того, що вуличні ліхтарі можуть працювати в денний час доби. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Київміськсвітло".

Читайте також:

У КМДА роз’яснили причину проблеми

Зазначається, що у звичайному режимі роботи фахівці комунального підприємства дистанційно налаштовують обладнання та синхронізують дані з основним сервером.

У випадках, коли дистанційне налаштування неможливе, на місце направляють аварійно-ремонтну бригаду для усунення причин збою.

"Ці роботи займають певний час, тому вимкнення вуличного освітлення можливе не одразу", — йдеться у повідомленні.

Киян закликають повідомляти про випадки працюючих у світлий час доби ліхтарів за телефонами: 044-293-36-20 або 095-420-24-10.

Нагадаємо, у понеділок, 17 червня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження розділено на дві групи користувачів.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що в Кабміні працюють над зменшенням тривалості стабілізаційних відключеньпо всій території України, суттєво скоротивши перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням.

Водночас глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі цього тижня буде складнішою й уникнути відключень не вдасться.

збій
енергетика
Укренерго
відключення світла
світло
Київ
вулиці
електроенергія
лампи
Електрика
електропостачання
КМДА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту