В Киеве из-за отключения электроэнергии возможны сбои в работе уличного освещения

Уличное освещение в Киеве. Фото: beam-group.com

В столице в результате отключений электроэнергии, осуществляемых по распоряжению НЭК "Укрэнерго", возможны сбои в работе систем управления освещением. Это приводит к тому, что уличные фонари могут работать в дневное время суток.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевгорсвет".

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В обычном режиме работы специалисты коммунального предприятия дистанционно настраивают оборудование и синхронизируют данные с основным сервером.

В случаях, когда дистанционная настройка невозможна, на место направляют аварийно-ремонтную бригаду для устранения причин сбоя.

"Эти работы занимают определенное время, поэтому отключение уличного освещения возможно не сразу", — говорится в сообщении.

Киевлян призывают сообщать о случаях работающих в светлое время суток фонарей по телефонам: 044-293-36-20 или 095-420-24-10.

Напомним, в понедельник, 17 июня, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения разделены на две группы пользователей.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что в Кабмине работают над уменьшением продолжительности стабилизационных отключений по всей территории Украины, существенно сократив список потребителей с гарантированным электроснабжением.

В то же время, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на этой неделе будет сложнее и избежать отключений не удастся.