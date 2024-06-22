Графики отключения света в Украине сегодня, 22 июня — прогноз энергетиков

Ограничения усилились — в Укрэнерго показали жесткие графики отключения света в субботу
Графики отключения света в Украине в субботу, 22 июня, будут применяться во всех областях с 16:00 до 24:00. Это связано с последствиями массовых обстрелов украинских энергообъектов.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Украине 22 июня
"22 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться с 16:00 и до 24:00 ", — отметили в ДТЭК.
В то же время в Укрэнерго уточнили, что объем ограничений усилится с 18:00 до 23:00.
"Причина — последствия массированных ударов россиян по энергообъектам. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — добавили энергетики.
Как известно, узнать графики отключения света для своего региона украинцы могут в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и в социальных сетях.
Как потреблять меньше электроэнергии
Украинские энергетики отметили, что больше всего энергосистема страдает в пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, когда украинцы массово пользуются энергоемкими приборами. Речь идет о бойлерах, стиральных машинах, обогревателях, кондиционерах, электрочайниках, духовых шкафах и печках.
Таким образом специалисты советуют меньше пользоваться такими приборами или использовать их ночью с 23:00 до 6:00. Это поможет значительно снизить нагрузку на энергосистему.
Кроме того, помочь украинской энергосистеме можно и следуя простым советам, не требующим чрезвычайных усилий:
- выключать все приборы и извлекать штекер из розетки. Кроме экономии, это обеспечит более долгую жизнь ваших устройств;
- выключать свет, если вы не находитесь в комнате;
- использовать светодиодные (LED) лампочки. Они энергосберегающие и безвредные;
- установить датчики движения, что поможет не потреблять энергоресурсы без необходимости. К примеру, их рекомендовано устанавливать в подъездах домов, в коридорах двух- и более комнатных квартир. В частных домах — во дворе, у ворот или дверей;
- не оставлять приборы, работающие от аккумулятора питания (мобильные телефоны, ноутбуки и т.д.), дольше времени, необходимого для их зарядки;
- по возможности пользоваться современной бытовой техникой, поскольку большинство приборов позволяют экономить как газ, так и электроэнергию;
- не оставлять надолго компьютер в режиме ожидания, лучше отключить его, если не планируете вскоре возвращаться к работе.
Почему усилили отключение света в Украине
Напомним, что на фоне российских обстрелов объектов энергетики Украины возник дефицит электроэнергии, равный объемам потребления стран Евросоюза. Поэтому во избежание блекаута применяют вынужденные отключения света.
Также в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между областями, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в регионах происходит более умеренно.
Добавим, что глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин рассказал, каким образом будут действовать отключение света зимой. В то же время Укргидроэнерго планирует восстановить часть генерации энергии к зиме.
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