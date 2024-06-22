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Ограничения усилились — в Укрэнерго показали жесткие графики отключения света в субботу

22 июня 2024 00:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света в Украине сегодня, 22 июня — прогноз энергетиков
Женщина работает за ноутбуком при отсутствии света. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Графики отключения света в Украине в субботу, 22 июня, будут применяться во всех областях с 16:00 до 24:00. Это связано с последствиями массовых обстрелов украинских энергообъектов.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

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Отключение света в Украине 22 июня

"22 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться с 16:00 и до 24:00 ", — отметили в ДТЭК.

Отключение света в Украине 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

В то же время в Укрэнерго уточнили, что объем ограничений усилится с 18:00 до 23:00.

"Причина — последствия массированных ударов россиян по энергообъектам. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — добавили энергетики.

Когда не будет света в субботу 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Как известно, узнать графики отключения света для своего региона украинцы могут в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и в социальных сетях.

Как потреблять меньше электроэнергии

Украинские энергетики отметили, что больше всего энергосистема страдает в пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, когда украинцы массово пользуются энергоемкими приборами. Речь идет о бойлерах, стиральных машинах, обогревателях, кондиционерах, электрочайниках, духовых шкафах и печках.

Таким образом специалисты советуют меньше пользоваться такими приборами или использовать их ночью с 23:00 до 6:00. Это поможет значительно снизить нагрузку на энергосистему.

Как экономить свет
Рекомендуемое время для потребления электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Кроме того, помочь украинской энергосистеме можно и следуя простым советам, не требующим чрезвычайных усилий:

  • выключать все приборы и извлекать штекер из розетки. Кроме экономии, это обеспечит более долгую жизнь ваших устройств;
  • выключать свет, если вы не находитесь в комнате;
  • использовать светодиодные (LED) лампочки. Они энергосберегающие и безвредные;
  • установить датчики движения, что поможет не потреблять энергоресурсы без необходимости. К примеру, их рекомендовано устанавливать в подъездах домов, в коридорах двух- и более комнатных квартир. В частных домах — во дворе, у ворот или дверей;
  • не оставлять приборы, работающие от аккумулятора питания (мобильные телефоны, ноутбуки и т.д.), дольше времени, необходимого для их зарядки;
  • по возможности пользоваться современной бытовой техникой, поскольку большинство приборов позволяют экономить как газ, так и электроэнергию;
  • не оставлять надолго компьютер в режиме ожидания, лучше отключить его, если не планируете вскоре возвращаться к работе.

Почему усилили отключение света в Украине

Напомним, что на фоне российских обстрелов объектов энергетики Украины возник дефицит электроэнергии, равный объемам потребления стран Евросоюза. Поэтому во избежание блекаута применяют вынужденные отключения света.

Также в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между областями, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в регионах происходит более умеренно.

Добавим, что глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин рассказал, каким образом будут действовать отключение света зимой. В то же время Укргидроэнерго планирует восстановить часть генерации энергии к зиме.

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