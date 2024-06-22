Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 22 червня — прогноз енергетиків

Жінка працює за ноутбуком за відсутності світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні в суботу, 22 червня, застосовуватимуть у всіх областях із 16:00 до 24:00. Це пов'язано з наслідками масових російських обстрілів українських енергооб'єктів.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

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Відключення світла в Україні 22 червня

"22 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись з 16:00 і до 24:00", — зазначили в ДТЕК.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Водночас в Укренерго уточнили, що обсяг обмежень посилиться з 18:00 до 23:00.

"Причина — наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали енергетики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Як відомо, дізнатись графіки відключення світла для свого регіону українці можуть в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та у соціальних мережах.

Як споживати менше електроенергії

Українські енергетики зазначили, що найбільше енергосистема потерпає в пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, коли українці масово користуються енергоємними приладами. Йдеться про бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки.

Таким чином фахівці радять менше користуватися такими приладами або використовувати їх вночі з 23:00 до 6:00. Це допоможе значно зменшити навантаження на енергосистему.

Рекомендований час для споживання електроприладів. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Крім того, допомогти українській енергосистемі можна й дотримуючись простих порад, які не потребують надзвичайних зусиль:

вимикати всі прилади та виймати штекер із розетки. Окрім економії, це забезпечить довше життя ваших пристроїв;

вимикати світло, якщо ви не перебуваєте в кімнаті;

використовувати світлодіодні (LED) лампочки. Вони енергоощадні та нешкідливі;

встановити датчики руху, що допоможе не споживати енергоресурси без потреби. Наприклад, їх рекомендовано встановлювати у під’їздах будинків, в коридорах двох- та більше кімнатних квартир. У приватних будинках — на подвір’ї, біля воріт чи дверей.

не лишати прилади, які працюють від акумулятора живлення (мобільні телефони, ноутбуки і т.д.), довше часу, потрібного для їхньої зарядки;

по змозі користуватися сучасною побутовою технікою, оскільки більшість приладів дозволяють економити як газ, так і електроенергію;

не лишати надовго комп'ютер у режимі очікування, краще його вимкнути, якщо не плануєте невдовзі повертатись до роботи.

Чому посилили відключення світла в Україні

Нагадаємо, що на тлі російських обстрілів об'єктів енергетики України виник дефіцит електроенергії, який дорівнює обсягам споживання країн Євросоюзу. Тому щоб уникнути блекауту, застосовують вимушені відключення світла.

Також в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електроенергії між областями, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в регіонах відбувається більш рівномірно.

Додамо, що голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин розповів, яким чином діятимуть відключення світла взимку. Водночас Укргідроенерго планує відновити частину генерації енергії до зими.