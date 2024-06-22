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Обмеження посилили — в Укренерго показали жорсткі графіки відключення світла в суботу

22 червня 2024 00:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 22 червня — прогноз енергетиків
Жінка працює за ноутбуком за відсутності світла. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Графіки відключення світла в Україні в суботу, 22 червня, застосовуватимуть у всіх областях із 16:00 до 24:00. Це пов'язано з наслідками масових російських обстрілів українських енергооб'єктів.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram. 

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Відключення світла в Україні 22 червня

"22 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись з 16:00 і до 24:00", — зазначили в ДТЕК.

Відключення світла в Україні 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Водночас в Укренерго уточнили, що обсяг обмежень посилиться з 18:00 до 23:00.

"Причина — наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали енергетики.

Коли не буде світла в суботу 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Як відомо, дізнатись графіки відключення світла для свого регіону українці можуть в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та у соціальних мережах.

Як споживати менше електроенергії

Українські енергетики зазначили, що найбільше енергосистема потерпає в пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, коли українці масово користуються енергоємними приладами. Йдеться про бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки.

Таким чином фахівці радять менше користуватися такими приладами або використовувати їх вночі з 23:00 до 6:00. Це допоможе значно зменшити навантаження на енергосистему.

Як економити світло
Рекомендований час для споживання електроприладів. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Крім того, допомогти українській енергосистемі можна й дотримуючись простих порад, які не потребують надзвичайних зусиль:

  • вимикати всі прилади та виймати штекер із розетки. Окрім економії, це забезпечить довше життя ваших пристроїв;
  • вимикати світло, якщо ви не перебуваєте в кімнаті;
  • використовувати світлодіодні (LED) лампочки. Вони енергоощадні та нешкідливі;
  • встановити датчики руху, що допоможе не споживати енергоресурси без потреби. Наприклад, їх рекомендовано встановлювати у під’їздах будинків, в коридорах двох- та більше кімнатних квартир. У приватних будинках — на подвір’ї, біля воріт чи дверей.
  • не лишати прилади, які працюють від акумулятора живлення (мобільні телефони, ноутбуки і т.д.), довше часу, потрібного для їхньої зарядки;
  • по змозі користуватися сучасною побутовою технікою, оскільки більшість приладів дозволяють економити як газ, так і електроенергію;
  • не лишати надовго комп'ютер у режимі очікування, краще його вимкнути, якщо не плануєте невдовзі повертатись до роботи.

Чому посилили відключення світла в Україні

Нагадаємо, що на тлі російських обстрілів об'єктів енергетики України виник дефіцит електроенергії, який дорівнює обсягам споживання країн Євросоюзу. Тому щоб уникнути блекауту, застосовують вимушені відключення світла.

Також в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електроенергії між областями, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в регіонах відбувається більш рівномірно.

Додамо, що голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин розповів, яким чином діятимуть відключення світла взимку. Водночас Укргідроенерго планує відновити частину генерації енергії до зими.

електроенергія
сфера енергетики
Укренерго
ДТЕК
енергетика
відключення світла
світло
блекаут

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