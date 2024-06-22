Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 22 червня — прогноз енергетиків

Обмеження посилили — в Укренерго показали жорсткі графіки відключення світла в суботу
Графіки відключення світла в Україні в суботу, 22 червня, застосовуватимуть у всіх областях із 16:00 до 24:00. Це пов'язано з наслідками масових російських обстрілів українських енергооб'єктів.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Відключення світла в Україні 22 червня
"22 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись з 16:00 і до 24:00", — зазначили в ДТЕК.
Водночас в Укренерго уточнили, що обсяг обмежень посилиться з 18:00 до 23:00.
"Причина — наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали енергетики.
Як відомо, дізнатись графіки відключення світла для свого регіону українці можуть в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та у соціальних мережах.
Як споживати менше електроенергії
Українські енергетики зазначили, що найбільше енергосистема потерпає в пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, коли українці масово користуються енергоємними приладами. Йдеться про бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки.
Таким чином фахівці радять менше користуватися такими приладами або використовувати їх вночі з 23:00 до 6:00. Це допоможе значно зменшити навантаження на енергосистему.
Крім того, допомогти українській енергосистемі можна й дотримуючись простих порад, які не потребують надзвичайних зусиль:
- вимикати всі прилади та виймати штекер із розетки. Окрім економії, це забезпечить довше життя ваших пристроїв;
- вимикати світло, якщо ви не перебуваєте в кімнаті;
- використовувати світлодіодні (LED) лампочки. Вони енергоощадні та нешкідливі;
- встановити датчики руху, що допоможе не споживати енергоресурси без потреби. Наприклад, їх рекомендовано встановлювати у під’їздах будинків, в коридорах двох- та більше кімнатних квартир. У приватних будинках — на подвір’ї, біля воріт чи дверей.
- не лишати прилади, які працюють від акумулятора живлення (мобільні телефони, ноутбуки і т.д.), довше часу, потрібного для їхньої зарядки;
- по змозі користуватися сучасною побутовою технікою, оскільки більшість приладів дозволяють економити як газ, так і електроенергію;
- не лишати надовго комп'ютер у режимі очікування, краще його вимкнути, якщо не плануєте невдовзі повертатись до роботи.
Чому посилили відключення світла в Україні
Нагадаємо, що на тлі російських обстрілів об'єктів енергетики України виник дефіцит електроенергії, який дорівнює обсягам споживання країн Євросоюзу. Тому щоб уникнути блекауту, застосовують вимушені відключення світла.
Також в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електроенергії між областями, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в регіонах відбувається більш рівномірно.
Додамо, що голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин розповів, яким чином діятимуть відключення світла взимку. Водночас Укргідроенерго планує відновити частину генерації енергії до зими.
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