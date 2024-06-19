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В Укренерго поділилися результатами нової методики відключення світла

19 червня 2024 19:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Відключення по-новому — в Укренерго поділилися результатами нового методу
Електроінженери ДТЕК. Фото ілюстративне: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.

Про це повідомила пресслужба компанії в коментарі РБК-Україна у середу, 19 червня.

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"Ми ще аналізуємо ефективність використання нової методики, але при наявному обсязі дефіциту вона вже продемонструвала свою ефективність. В усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно", — зазначили в Укренерго.

Споживання енергії варіюється по областях і залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури, таких як водопостачання, очисні споруди, насосні станції, котельні, лікарні та інші, що повинні бути забезпечені електроенергією без перебоїв.

На споживання в регіоні також впливає наявність альтернативних джерел енергії, як-от сонячні панелі на дахах. З 8 червня споживання в кожній області поділене на шість рівних частин — черги.

Раніше "Укренерго" встановлювало для кожної області максимальний ліміт споживання. Від цього ліміту віднімалися обсяги, необхідні для критичної інфраструктури, а решта розподілялася між іншими споживачами по чергах. Це означало, що області з більшою кількістю критичної інфраструктури і меншою кількістю сонячних електростанцій стикалися з більш жорсткими обмеженнями.

Наразі диспетчерський центр "Укренерго" вводить однакові команди для всіх обленерго щодо кількості черг, які потрібно відключити для компенсації дефіциту, що дозволяє обмежувати споживання побутових та промислових споживачів у всіх областях однаково.

Нагадаємо, Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт генерації. Ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва. 

Також ми повідомляли, що зараз в кожній області України відбувається оновлення переліку критично важливих об’єктів з гарантованим електропостачанням. Очікується, що цей процес закінчиться до 1 липня.

електроенергія
Україна
електропостачання
Укренерго
енергосистема
відключення світла
світло

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