В Україні з'явиться перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В кожній області України відбувається оновлення переліку критично важливих об’єктів з гарантованим електропостачанням. Очікується, що цей процес закінчиться до 1 липня.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі "Суспільного" у середу, 19 червня.

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Об'єкти, що не підлягають знеструмленню

"Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях — понад сотню споживачів", — зазначив Слободян.

За його словами, логіка процесу полягає в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас ризикуючи створити надмірне навантаження на інших.

Також Слободян зазначив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонується розділити за сезонами — на літній та зимовий.

Зараз до переліку, за його словами, включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. У зв'язку з цим зараз буде доцільно їх виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього.

"Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень", — поясним Слободян.

До того ж там, де не можна заживити об’єкти на різні лінії електропередачі, розглядається варіант ручного перемикання, якщо будуть застосовані графіки відключень.

Така практика застосовувалась взимку 2022-2023 років, що виявилося досить ефективним для досягнення соціальної справедливості.

Нагадаємо, раніше українців попередили про складну ситуацію зі світлом взимку. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, дефіцит електроенергії становитиме до 35%.

Раніше ми писали, що споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше, ніж в інших регіонах України.