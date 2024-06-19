Чому знеструмлена частина Сум — відповідь Сумиобленерго

Електроінженер за роботою. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через аварійну ситуацію частина будинків у Сумах сьогодні залишилася без світла. Енергетики вже працюють над поверненням електрики до будинків.

Про це повідомила пресслужба АТ ''Сумиобленерго'' в Telegram у середу, 19 червня.

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"Через аварійну ситуацію в мережах НЕК "Укренерго" частина жителів міста Суми тимчасово без електроенергії. Енергетики працюють над розв'язанням проблеми", — йдеться в повідомленні.

Енергетики запевнили, що незабаром ситуація буде врегульована і розподіл електроенергії продовжено. Проте графіки погодинних відключень не скасовуватимуть.

Допис Сумиобленерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше українців попередили про складну ситуацію зі світлом взимку. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, дефіцит електроенергії становитиме до 35%.

Раніше ми писали, що споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше ніж в інших регіонах України.

Також повідомлялося, що Енергоатом почне ремонт ще одного енергоблоку-тисячника АЕС.