Почему обесточенна часть Сум — ответ Сумыоблэнерго

Часть Сум осталась без света — что произошло
Из-за аварийной ситуации часть домов в Сумах сегодня осталась без света. Энергетики уже работают над возвращением электричества в дома.
Об этом сообщила пресслужба АО "Сумыоблэнерго" в Telegram в среду, 19 июня.
Авария на линии — часть Сум без света
"Из-за аварийной ситуации в сетях НЭК "Укрэнерго" часть жителей города Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", — говорится в сообщении.
Энергетики заверили, что в скором времени ситуация будет урегулирована и распределение электроэнергии продолжено. Однако графики почасовых отключений не будут отменены.
Напомним, ранее украинцев предупредили о сложной ситуации со светом зимой. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.
Ранее мы писали, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины.
Также сообщалось, что Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока-тысячника АЭС.
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