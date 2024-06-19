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Часть Сум осталась без света — что произошло

19 июня 2024 13:43
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Почему обесточенна часть Сум — ответ Сумыоблэнерго
Электроинженер за работой. Фото иллюстративное: ДТЭК
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Из-за аварийной ситуации часть домов в Сумах сегодня осталась без света. Энергетики уже работают над возвращением электричества в дома.

Об этом сообщила пресслужба АО "Сумыоблэнерго" в Telegram в среду, 19 июня.

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"Из-за аварийной ситуации в сетях НЭК "Укрэнерго" часть жителей города Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", — говорится в сообщении.

Энергетики заверили, что в скором времени ситуация будет урегулирована и распределение электроэнергии продолжено. Однако графики почасовых отключений не будут отменены.

Часть Сум осталась без света - что произошло - фото 1
Сообщение Сумыоблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, ранее украинцев предупредили о сложной ситуации со светом зимой. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.

Ранее мы писали, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины.

Также сообщалось, что Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока-тысячника АЭС.

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