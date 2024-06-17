Коваленко заявив про проблеми зі світлом в Україні взимку

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко попередив українців про складну ситуацію зі світлом взимку. За його словами, дефіцит електроенергії становитиме до 35%.

Про це Сергій Коваленко сказав в ефірі телемарафону у понеділок, 17 червня.

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За словами Коваленка, українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день. Він наголосив, що до такої ситуації потрібно бути готовими.

Гендиректор YASNO зазначив, що дефіцит електроенергії точно буде. Наразі йдеться про те, який буде його розмір.

"Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти шість-сім годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо, відновити генерації", — наголосив Коваленко.

За його словами, побутовим споживачам і бізнесу треба бути готовими до значного дефіциту електроенергії.

"Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше", — додав він.

Нагадаємо, 17 червня у двох областях України не відключатимуть світло до вечора. Йдеться про Львівську та Івано-Франківську.

Також споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше ніж у інших регіонах України. Станеться це через ремонтні роботи на кількох енергоблоках українських атомних електростанцій.