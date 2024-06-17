У двох областях України змінили графіки відключення світла 17 червня

У двох областях України не відключатимуть світло до вечора — коли почнуть діяти графіки
У двох областях України у понеділок, 17 червня, не відключатимуть світло до вечора. Йдеться про Львівську та Івано-Франківську.
Про це повідомили пресслужби "Львівобленерго" та "Прикарпаттяобленерго".
Відключення світла в Україні
У Львівській області відключень електроенергії не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.
В Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть вимикати світло. Графіки запровадять з 19:00 до 24:00.
Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено лінії електропередач. Через це 53 000 побутових споживачів лишилися без світла.
Також у столиці внаслідок відключень електроенергії, що здійснюються за розпорядженням НЕК "Укренерго", можливі збої в роботі систем управління освітленням. Це призводить до того, що вуличні ліхтарі можуть працювати в денний час доби.
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