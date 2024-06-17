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У двох областях України не відключатимуть світло до вечора — коли почнуть діяти графіки

17 червня 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У двох областях України змінили графіки відключення світла 17 червня
Чоловік під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У двох областях України у понеділок, 17 червня, не відключатимуть світло до вечора. Йдеться про Львівську та Івано-Франківську.

Про це повідомили пресслужби "Львівобленерго" та "Прикарпаттяобленерго".

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У Львівській області відключень електроенергії не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.

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Допис "Львівобленерго". Фото: t.me/lvivoblenergo

В Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть вимикати світло. Графіки запровадять з 19:00 до 24:00.

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Допис "Прикарпаттяобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтавській області внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено лінії електропередач. Через це 53 000 побутових споживачів лишилися без світла.

Також у столиці внаслідок відключень електроенергії, що здійснюються за розпорядженням НЕК "Укренерго", можливі збої в роботі систем управління освітленням. Це призводить до того, що вуличні ліхтарі можуть працювати в денний час доби. 

відключення світла
Львівська область
електроенергія
електропостачання
Івано-Франківська область

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