В двух областях Украины изменили графики отключения света 17 июня

В двух областях Украины не будут отключать свет до вечера — когда начнут действовать графики
В двух областях Украины в понедельник, 17 июня, не будут отключать свет до вечера. Речь идет о Львовской и Ивано-Франковской.
Об этом сообщили пресс-службы "Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго".
Отключение света в Украине
Во Львовской области отключений электроэнергии не будет до 19:00. Графики начнут действовать с 19:00 до 24:00.
В Ивано-Франковской области до 19:00 также не будут выключать свет. Графики будут введены с 19:00 до 24:00.
Напомним, в Полтавской области в результате российского ракетного удара были повреждены линии электропередач. Поэтому 53 000 бытовых потребителей остались без света.
Также в столице в результате отключений электроэнергии, осуществляемых по распоряжению НЭК "Укрэнерго", возможны сбои в работе систем управления освещением. Это приводит к тому, что уличные фонари могут работать в дневное время суток.
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