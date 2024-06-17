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В двух областях Украины не будут отключать свет до вечера — когда начнут действовать графики

17 июня 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В двух областях Украины изменили графики отключения света 17 июня
Мужчина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В двух областях Украины в понедельник, 17 июня, не будут отключать свет до вечера. Речь идет о Львовской и Ивано-Франковской.

Об этом сообщили пресс-службы "Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго".

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Во Львовской области отключений электроэнергии не будет до 19:00. Графики начнут действовать с 19:00 до 24:00.

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Пост "Львовоблэнерго". Фото: t.me/lvivoblenergo

В Ивано-Франковской области до 19:00 также не будут выключать свет. Графики будут введены с 19:00 до 24:00.

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Пост "Прикарпатьеоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, в Полтавской области в результате российского ракетного удара были повреждены линии электропередач. Поэтому 53 000 бытовых потребителей остались без света.

Также в столице в результате отключений электроэнергии, осуществляемых по распоряжению НЭК "Укрэнерго", возможны сбои в работе систем управления освещением. Это приводит к тому, что уличные фонари могут работать в дневное время суток.

отключения света
Львовская область
электроэнергия
электроснабжение
Ивано-Франковская область

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