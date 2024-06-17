Коваленко заявил о проблемах со светом в Украине зимой

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил украинцев о сложной ситуации со светом зимой. По его словам, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.

Об этом Сергей Коваленко сказал в эфире телемарафона в понедельник, 17 июня.

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По словам Коваленко, украинцы могут получать пять-шесть часов света в день. Он подчеркнул, что к такой ситуации нужно быть готовыми.

Гендиректор YASNO отметил, что дефицит электроэнергии точно будет. Речь идет о том, каков будет его размер.

"Очень трудно прогнозировать зиму, потому что сейчас лето и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон. Мы точно знаем, что зимний пик достаточно большой. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть шесть-семь часов со светом. Но это надо уже в августе обсуждать, потому что будет понятно, какие у нас возможности по импорту и сколько мы успеем, восстановить генерации", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, бытовым потребителям и бизнесу нужно быть готовым к значительному дефициту электроэнергии.

"Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность — солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и так далее", — добавил он.

Напомним, 17 июня в двух областях Украины не будут отключать свет до вечера. Речь идет о Львовской и Ивано-Франковской.

Также потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины. Произойдет это из-за ремонтных работ на нескольких энергоблоках украинских атомных электростанций.