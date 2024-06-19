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В Украине определились с перечнем объектов, не подлежащих обесточиванию

19 июня 2024 15:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Украине появится перечень объектов, не подлежащих обесточению
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В каждой области Украины происходит обновление перечня критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится до 1 июля.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире "Суспільного" в среду, 19 июня.

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Объекты, не подлежащие обесточиванию

"В настоящее время во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях — более сотни потребителей", — отметил Слободян.

По его словам, логика процесса состоит в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, одновременно рискуя создать чрезмерную нагрузку на других.

Также Слободян отметил, что перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам на летний и зимний.

Сейчас в перечень, по его словам, включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. В этой связи сейчас будет целесообразно их исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него.

"Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть задействованы в графиках обесточиваний", — пояснил Слободян.

К тому же там, где нельзя заживить объекты на разные линии электропередачи, рассматривается вариант ручного переключения, если будут применены графики отключений.

Такая практика применялась зимой 2022-2023 годов, что оказалось достаточно эффективным для достижения социальной справедливости.

Напомним, ранее украинцев предупредили о сложной ситуации со светом зимой. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.

Ранее мы писали, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины.

Украина
свет
отключения света
электроэнергия
энергетика

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