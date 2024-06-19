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В Укргідроенерго планують відновити частину генерації до зими — про яку потужність йдеться

19 червня 2024 18:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
"Укргідроенерго" хоче відновити 1 ГВт генерації до зими, ще 2,5 - у планах будівництва
Дніпровська ГЕС. Фото: shotam.info
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Укргідроенерго у короткостроковій перспективі планує відновити 1 ГВт генерації. Ще 2,5 ГВт — у довгострокових планах будівництва. 

Про це повідомляє пресслужба компанії у середу, 19 червня.

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Ключовий проєкт — відбудова Каховської ГЕС

Зазначається, що близько 45% потужностей компанії було знищено російськими військами. Загалом з початку повномасштабного вторгнення по станціях Укргідроенерго завдано 118 ракетних ударів.

"Наразі у короткострокових планах компанії — інтенсивне відновлення 1000 МВт потужностей для нормального проходження осінньо-зимового періоду. У довгострокових планах — будівництво 2500 МВт нових потужностей (добудова Дністровської ГАЕС та будівництво Канівської ГАЕС). Окрім того, ключовим проєктом є відбудова Каховської ГЕС", — йдеться у повідомленні.

Водночас компанія активізує співпрацю з міжнародними партнерами задля якнайшвидшого відновлення енергетичної інфраструктури. Укргідроенерго також накопичує водні ресурси для того, щоб у важкі для енергосистеми місяці допомогти їй.

Нагадаємо, генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота спрогнозував ситуацію зі світлом взимку. За його словами, якщо зараз 8 годин без електроенергії, то тоді буде навпаки.

Раніше українців попередили про складну ситуацію зі світлом взимку. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, дефіцит електроенергії становитиме до 35%. 

Також ми повідомляли, що зараз в кожній області України відбувається оновлення переліку критично важливих об’єктів з гарантованим електропостачанням. Очікується, що цей процес закінчиться до 1 липня.

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Укргідроенерго
Електрика

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