Гендиректор Укренерго спрогнозував, чи будуть українці зі світлом взимку

В Укргідроенерго спрогнозували ситуацію зі світлом взимку
Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота спрогнозував ситуацію зі світлом взимку. За його словами, якщо зараз 8 годин без електроенергії, то тоді буде навпаки.
Про це Ігор Сирота сказав під час інтерв’ю каналу "Ми-Україна" у четвер, 6 червня.
Ситуація зі світлом в Україні взимку
"Якщо зараз в Україні 8 годин без світла, то взимку буде навпаки — лише 8 годин світла", — наголосив Сирота.
За його словами, нерішучість партнерів матиме великі наслідки, все йде до енергетичної катастрофи.
Він додав, що Укргідроенерго внаслідок російських обстрілів втратило 45% генерації.
Нагадаємо, 7 червня графіки відключення світла будуть діяти цілий день по всій Україні. Прогнозується дефіцит в енергосистемі.
Також Києву виділили більше обсягів на споживання електроенергії. Тенденція збережеться також 7 червня.
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