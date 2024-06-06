Гендиректор Укренерго спрогнозував, чи будуть українці зі світлом взимку

Чоловік під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота спрогнозував ситуацію зі світлом взимку. За його словами, якщо зараз 8 годин без електроенергії, то тоді буде навпаки.

Про це Ігор Сирота сказав під час інтерв’ю каналу "Ми-Україна" у четвер, 6 червня.

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Ситуація зі світлом в Україні взимку

"Якщо зараз в Україні 8 годин без світла, то взимку буде навпаки — лише 8 годин світла", — наголосив Сирота.

За його словами, нерішучість партнерів матиме великі наслідки, все йде до енергетичної катастрофи.

Він додав, що Укргідроенерго внаслідок російських обстрілів втратило 45% генерації.

Нагадаємо, 7 червня графіки відключення світла будуть діяти цілий день по всій Україні. Прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Також Києву виділили більше обсягів на споживання електроенергії. Тенденція збережеться також 7 червня.