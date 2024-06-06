Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow В Укргідроенерго спрогнозували ситуацію зі світлом взимку arrow

В Укргідроенерго спрогнозували ситуацію зі світлом взимку

6 червня 2024 23:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гендиректор Укренерго спрогнозував, чи будуть українці зі світлом взимку
Чоловік під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота спрогнозував ситуацію зі світлом взимку. За його словами, якщо зараз 8 годин без електроенергії, то тоді буде навпаки. 

Про це Ігор Сирота сказав під час інтерв’ю каналу "Ми-Україна" у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Ситуація зі світлом в Україні взимку

"Якщо зараз в Україні 8 годин без світла, то взимку буде навпаки — лише 8 годин світла", — наголосив Сирота.

За його словами, нерішучість партнерів матиме великі наслідки, все йде до енергетичної катастрофи.

Він додав, що Укргідроенерго внаслідок російських обстрілів втратило 45% генерації.

Нагадаємо, 7 червня графіки відключення світла будуть діяти цілий день по всій Україні. Прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Також Києву виділили більше обсягів на споживання електроенергії. Тенденція збережеться також 7 червня.

Україна
сфера енергетики
електроенергія
українці
Укргідроенерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня