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У Yasno повідомили про збільшення лімітів електроенергії для Києва

6 червня 2024 22:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відключення світла — для Києва збільшили ліміти електроенергії
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Києву виділили більше обсягів на споживання електроенергії. Тенденція збережеться також у п'ятницю, 7 червня.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у Facebook у четвер, 6 червня.

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За словами Коваленка, прогнозоване споживання столиці на завтра — 1050-1100 МВт. Він пояснив, що критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%. До того ж ще потрібно відняти обмеження. Для населення та бізнесу залишиться десь 50% від звичного споживання.

Гендиректор Yasno зазначив, що для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, тому було трохи легше. На завтра тенденція збережеться.

"З 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів. Сподіваюся, стане, якщо не легше, то хоча б більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами", — додав Коваленко.

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Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 червня через перевищення лімітів споживання Укренерго застосувало аварійні відключення. Перерви в енергопостачанні стосуються 12 областей.

Також 7 червня графіки відключення світла будуть діяти цілий день по всій Україні. Прогнозується дефіцит в енергосистемі.

сфера енергетики
Київ
електроенергія
електропостачання
YASNO

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