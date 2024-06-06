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В Yasno сообщили об увеличении лимитов электроэнергии для Киева

6 июня 2024 22:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отключение света — для Киева увеличили лимиты электроэнергии
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киеву выделили больше объемов на потребление электроэнергии. Тенденция сохранится также в пятницу, 7 июня.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook в четверг, 6 июня.

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По словам Коваленко, прогнозируемое потребление столицы на завтра — 1050-1100 МВт. Он объяснил, что критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. К тому же еще нужно вычесть ограничения. Для населения и бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.

Гендиректор Yasno отметил, что для Киева сегодня Укрэнерго выделило больше объемов, поэтому было немного легче. На завтра тенденция сохранится.

"С 24 июня начинает работать постановление о справедливом распределении лимитов. Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы более понятно, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами", — добавил Коваленко.

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Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, 6 июня из-за превышения лимитов потребление Укрэнерго применило аварийные отключения. Перерывы в энергоснабжении касаются 12 областей.

Также 7 июня графики отключения света будут действовать целый день по всей Украине. Прогнозируется недостаток в энергосистеме.

сфера энергетики
Киев
электроэнергия
электроснабжение
YASNO

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