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В Укргидроэнерго спрогнозировали ситуацию со светом зимой

6 июня 2024 23:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гендиректор Укрэнерго спрогнозировал, будут ли украинцы со светом зимой
Мужчина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота спрогнозировал ситуацию со светом зимой. По его словам, если сейчас 8 часов без электроэнергии, то тогда будет наоборот. 

Об этом Игорь Сирота сказал в интервью каналу "Мы-Украина" в четверг, 6 июня.

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"Если сейчас в Украине 8 часов без света, то зимой будет наоборот — только 8 часов света", — подчеркнул Сирота.

По его словам, нерешительность партнеров будет иметь большие последствия, все идет к энергетической катастрофе.

Он добавил, что Укргидроэнерго в результате российских обстрелов потеряло 45% генерации.

Напомним, 7 июня графики отключения света будут действовать целый день по всей Украине. Прогнозируется недостаток в энергосистеме.

Также Киеву выделили больше объемов на потребление электроэнергии. Тенденция сохранится также 7 июня.

Украина
сфера энергетики
электроэнергия
украинцы
Укргидроенерго

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