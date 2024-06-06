Гендиректор Укрэнерго спрогнозировал, будут ли украинцы со светом зимой

Мужчина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота спрогнозировал ситуацию со светом зимой. По его словам, если сейчас 8 часов без электроэнергии, то тогда будет наоборот.

Об этом Игорь Сирота сказал в интервью каналу "Мы-Украина" в четверг, 6 июня.

Читайте также:

Ситуация со светом в Украине зимой

"Если сейчас в Украине 8 часов без света, то зимой будет наоборот — только 8 часов света", — подчеркнул Сирота.

По его словам, нерешительность партнеров будет иметь большие последствия, все идет к энергетической катастрофе.

Он добавил, что Укргидроэнерго в результате российских обстрелов потеряло 45% генерации.

Напомним, 7 июня графики отключения света будут действовать целый день по всей Украине. Прогнозируется недостаток в энергосистеме.

Также Киеву выделили больше объемов на потребление электроэнергии. Тенденция сохранится также 7 июня.