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В Укргидроэнерго планируют восстановить часть генерации к зиме — о какой мощи идет речь

19 июня 2024 18:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
"Укргидроэнерго" хочет восстановить 1 ГВт генерации к зиме, еще 2,5 – в планах строительства
Днепровская ГЭС. Фото: shotam.info
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планирует восстановить 1 ГВт генерации. Еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.

Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 19 июня.

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Ключевой проект — восстановление Каховской ГЭС

Отмечается, что около 45% мощностей компании были уничтожены российскими войсками. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения по станциям Укргидроэнерго нанесено 118 ракетных ударов.

"В настоящее время в краткосрочных планах компании — интенсивное восстановление 1000 МВт мощностей для нормального прохождения осенне-зимнего периода. В долгосрочных планах — строительство 2500 МВт новых мощностей (достройка Днестровской ГАЭС и строительство Каневской ГАЭС). Кроме того, ключевым проектом является восстановление Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

В то же время компания активизирует сотрудничество с международными партнерами для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры. Укргидроэнерго также накапливает водные ресурсы для того, чтобы в трудные для энергосистемы месяцы помочь ей.

Напомним, генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота спрогнозировал ситуацию со светом зимой. По его словам, если сейчас 8 часов без электроэнергии, тогда будет наоборот.

Ранее украинцев предупредили о сложной ситуации со светом зимой. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.

Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины происходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.

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