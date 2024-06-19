Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Свет arrow В Укрэнерго поделились результатами новой методики отключения света arrow

В Укрэнерго поделились результатами новой методики отключения света

19 июня 2024 19:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Отключение по-новому – в Укрэнерго поделились результатами нового метода
Электроинженеры ДТЭК. Фото иллюстративное: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более умеренно.

Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии РБК-Украина в среду, 19 июня.

Читайте также:

Результат нового метода распределения электроэнергии

"Мы еще анализируем эффективность использования новой методики, но при имеющемся объеме дефицита она уже продемонстрировала свою эффективность. Во всех областях бытовые и промышленные потребители ограничиваются в потреблении равномерно", — отметили в Укрэнерго.

Потребление энергии варьируется по областям и зависит от количества объектов критической инфраструктуры, таких как водоснабжение, очистные сооружения, насосные станции, котельные, больницы и другие, которые должны быть снабжены электроэнергией без перебоев.

На потребление в регионе также влияет наличие альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели на крышах. С 8 июня потребление в каждой области разделено на шесть равных частей — очереди.

Ранее "Укрэнерго" устанавливало для каждой области максимальный предел потребления. Из этого лимита вычитались объемы, необходимые для критической инфраструктуры, а остальные распределялись между другими потребителями по очереди. Это означало, что области с большим количеством критической инфраструктуры и меньшим количеством солнечных электростанций сталкивались с более жесткими ограничениями.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вводит одинаковые команды для всех облэнерго по количеству очередей, которые нужно отключить для компенсации дефицита, что позволяет ограничивать потребление бытовых и промышленных потребителей во всех областях одинаково.

Напомним, Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планирует восстановить 1 ГВт генерации. Еще 2,5 ГВт – в долгосрочных планах строительства.

Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины происходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.

электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго
энергосистема
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности