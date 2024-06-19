Отключение по-новому – в Укрэнерго поделились результатами нового метода

Электроинженеры ДТЭК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более умеренно.

Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии РБК-Украина в среду, 19 июня.

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Результат нового метода распределения электроэнергии

"Мы еще анализируем эффективность использования новой методики, но при имеющемся объеме дефицита она уже продемонстрировала свою эффективность. Во всех областях бытовые и промышленные потребители ограничиваются в потреблении равномерно", — отметили в Укрэнерго.

Потребление энергии варьируется по областям и зависит от количества объектов критической инфраструктуры, таких как водоснабжение, очистные сооружения, насосные станции, котельные, больницы и другие, которые должны быть снабжены электроэнергией без перебоев.

На потребление в регионе также влияет наличие альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели на крышах. С 8 июня потребление в каждой области разделено на шесть равных частей — очереди.

Ранее "Укрэнерго" устанавливало для каждой области максимальный предел потребления. Из этого лимита вычитались объемы, необходимые для критической инфраструктуры, а остальные распределялись между другими потребителями по очереди. Это означало, что области с большим количеством критической инфраструктуры и меньшим количеством солнечных электростанций сталкивались с более жесткими ограничениями.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вводит одинаковые команды для всех облэнерго по количеству очередей, которые нужно отключить для компенсации дефицита, что позволяет ограничивать потребление бытовых и промышленных потребителей во всех областях одинаково.

Напомним, Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планирует восстановить 1 ГВт генерации. Еще 2,5 ГВт – в долгосрочных планах строительства.

Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины происходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.