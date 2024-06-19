Ситауція зі світлом в Україні покращиться у серпні — енергетики

Електрик лагодить мережі. Фото: Укренерго

В Україні може покращитись ситуація з електропостачанням у майбутньому. Цього варто очікувати після завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках.

Про це повідомив голова Державної інспекції з енергетичного нагляду України Руслан Слободян в середу, 19 червня.

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За словами Слободяна, ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні. Тоді енергетики планують закінчити ремонти на кількох енергоблоках АЕС.

"Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням", — сказав він

За словами Слободяна, атомна енергетика залишається основним джерелом електроенергії, забезпечуючи понад 50% потреб споживачів навіть після захоплення росіянами Запорізької АЕС.

У Держенергонагляді кажуть, що зараз ведуться ремонтні роботи та розвивається децентралізована генерація для збільшення потужностей в енергосистемі.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії", — додав Слободян.

Зазначимо, що раніше українців попередили про складну ситуацію зі світлом взимку. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, дефіцит електроенергії становитиме до 35%.

Також ми повідомляли, що зараз в кожній області України відбувається оновлення переліку критично важливих об’єктів з гарантованим електропостачанням. Очікується, що цей процес закінчиться до 1 липня.