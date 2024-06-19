Ситуация со светом в Украине улучшится в августе — энергетики

Электрик чинит сети. Фото: Укрэнерго

В Украине может улучшиться ситуация с электроснабжением в будущем. Этого следует ожидать после завершения ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках.

Об этом сообщил глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян в среду, 19 июня.

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По словам Слободяна, ситуация с электроснабжением потребителей улучшится в августе. Тогда энергетики планируют завершить ремонты на нескольких энергоблоках АЭС.

"Улучшение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением", — сказал он.

По словам Слободяна, атомная энергетика остается основным источником электроэнергии, обеспечивая более 50% потребностей потребителей даже после захвата россиянами Запорожской АЭС.

В Госэнергонадзоре говорят, что сейчас ведутся ремонтные работы и развивается децентрализованная генерация для увеличения мощностей в энергосистеме.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работы. В то же время в ближайшие полтора месяца ожидается сложная ситуация со снабжением электроэнергией", — добавил Слободян.

Ранее украинцев предупредили о сложной ситуации со светом зимой. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.

Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины проходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится до 1 июля.