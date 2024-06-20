Як пережити зиму з відключеннями електроенергії — відповідь експерта

Українці без світла. Фото: скриншот YouTube

Під час перших відключень електроенергії у 2022-2023 роках українці часто використовували точкові рішення — павербанки та зарядні станції. Однак, зважаючи на масштаби знищеної генерації, відключення світла триватимуть не один рік. Отже, цього недостатньо.

Про те, чого варто очікувати від наступної зими, розповідає голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин в інтерв’ю "Економічній правді" у четвер, 20 червня.

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"Якщо візьмемо приклад зими 2022-2023 років, то я б орієнтувався щонайменше на таку ж кількість відключень. Якщо вдасться пройти сезон краще – буде чудово. Однак тоді в нас руйнувалися мережі, а зараз додалися генеруючі потужності, тому я б не був оптимістом", — каже енергоексперт.

Стратегію енергозабезпечення Вадим Литвин розраховує так: чотири години є світло, чотири години немає.

Як забезпечити себе світлом взимку

Якщо йде мова про приватний будинок, то треба мати твердопаливний котел, бажано батарею та інвертор або зарядну станцію з літій-ферум-фосфатним(LiFePo4) акумулятором, який зміг би підтримати роботу насосів водопостачання та опалення протягом доби, каже Литвин. Також важливо мати генератор, щоб у разі відключень тривалістю понад добу мати змогу підзарядити це все, або працювати певний час на генераторі.

За словами експерта, набагато складніше в багатоквартирних будинках. Передусім, треба переглянути електропроводку у під’їзді та квартирі, по стояку чи на сходовому майданчику. Постійні відключення — це аварійний режим для системи електропостачання, коли прилади вмикаються не поступово чи періодично, а одразу всі – електробойлери, кухонні плити, чайники. Різко збільшується навантаження і, якщо десь є поганий контакт, може статись пожежа.

Мешканцям Києва та інших міст, де зберігається гаряче водопостачання, треба повідключати бойлери і перевірити централізоване гаряче водопостачання. У нових житлових комплексах є дахові котельні, можна перейти на постачання гарячої води від них.

"Я рахував сумарну потужність дахових котелень Києву, вийшло близько 300 мВт – це дорівнює третині атомного енергоблоку. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 мВт в Києві зекономити лише за рахунок того, щоб не використовувати електроенергію для підігріву води у бойлерах", — зазначає Литвин.

Також експерт додав, що не потрібно активно протидіяти кондиціонерам. Адже побутовий кондиціонер споживає 500 Вт і він не працює постійно. Електробойлер споживає 2000 Вт, в чотири рази більше, причому він довго працює.

Крім того, перехід на централізоване гаряче водопостачання дозволить декілька годин відключень зекономити, тим більше зараз це банально дешевше. Вартість куба гарячої води з бойлера становить понад 250 гривень після підвищення тарифу, а для централізованого водопостачання він залишається субсидованим, близько 100 гривень за куб. Тобто, різниця у 2,5 рази.

"Навіть після приведення тарифу до ринкового різниця все одно буде досить суттєвою, тому це треба робити і за рахунок цього вивільнити достатньо велику кількість енергії", — сказав Литвин.

За його словами, для квартири не можна розглядати електрогенератор взагалі, це заборонено і дуже небезпечно, тож залишається система батарей. Від них можна заживити освітлення, роутер, гаджети. Все, окрім приготування їжі і гарячого водопостачання в квартирі, можна і потрібно зарезервувати за допомогою батареї. Це можуть бути стаціонарні системи або системи типу зарядних станцій, каже енергоексперт.

"Я би радив у багатоквартирних будинках мати паливний генератор на будинок або на під'їзд. Його можна розмістити подалі від самого будинку. За тривалих відключень можна спуститись на подвір’я та зарядити свої зарядні станції і гаджети від нього. Головне, що він може заживити підвищувальні та циркуляційні насоси, циркуляційні насоси системи опалення. Добре, якщо це буде доповнено гібридними інверторами і батареями", — підсумував Литвин.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як нічні обстріли вплинули на відключення світла. Через атаку на об'єкти української енергетики відключень буде більше.

Нагадаємо, троє українських енергетиків постраждали внаслідок нічних ударів по теплоелектростанції ДТЕК 20 червня, також серйозно пошкоджено обладнання станції.

У Київській області енергетики відновлюють енергопостачання після нічних обстрілів: в ДТЕК назвали орієнтовні строки заживлення споживачів.