Как пережить зиму с отключениями электроэнергии – ответ эксперта

Украинцы без света. Фото: скриншот YouTube

В первые отключения электроэнергии в 2022-2023 годах украинцы часто использовали точечные решения — павербанки и зарядные станции. Однако, ввиду масштабов уничтоженной генерации, отключение света будет длиться не один год. Следовательно, этого недостаточно.

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О том, чего следует ожидать от следующей зимы, рассказывает глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин в интервью "Экономической правде" в четверг, 20 июня.

Сколько времени украинцы могут сидеть без света зимой

"Если возьмем пример зимы 2022-2023 годов, то я бы ориентировался по меньшей мере на такое же количество отключений. Если удастся пройти сезон лучше — будет отлично. Однако тогда у нас разрушались сети, а сейчас добавились генерирующие мощности, поэтому я бы не был оптимистом", — говорит энергоэксперт.

Стратегию энергообеспечения Вадим Литвин рассчитывает так: четыре часа есть свет, четыре часа нет.

Как обеспечить себя светом зимой

Если речь идет о частном доме, нужно иметь твердотопливный котел, желательно батарею и инвертор или зарядную станцию с литий-ферум-фосфатным (LiFePo4) аккумулятором, который смог бы поддержать работу насосов водоснабжения и отопления в течение суток, говорит Литвин. Также важно иметь генератор, чтобы в случае отключений продолжительностью свыше суток подзарядить это все или работать определенное время на генераторе.

По словам эксперта, гораздо сложнее в многоквартирных домах. Прежде всего, нужно посмотреть электропроводку в подъезде и квартире, по стояку или на лестничной площадке. Постоянные отключения – это аварийный режим для системы электроснабжения, когда приборы включаются не постепенно или периодически, а сразу все – электробойлеры, кухонные плиты, чайники. Резко увеличивается нагрузка и, если где-то плохой контакт, может произойти пожар.

Жителям Киева и других городов, где хранится горячее водоснабжение, нужно отключить бойлеры и проверить централизованное горячее водоснабжение. В новых жилых комплексах есть крышные котельные, можно перейти на снабжение горячей водой от них.

"Я считал суммарную мощность крышных котельных Киеву, получилось около 300 мВт - это равняется трети атомного энергоблока. Можно гигаватт построить, а можно эти 300 мВт в Киеве сэкономить только за счет того, чтобы не использовать электроэнергию для подогрева воды в бойлерах", — отмечает Литвин.

Также эксперт добавил, что не нужно активно противодействовать кондиционерам. Ведь бытовой кондиционер потребляет 500 Вт, и он не работает постоянно. Электробойлер потребляет 2000 Вт, в четыре раза больше, причем долго работает.

Кроме того, переход на централизованное горячее водоснабжение позволит несколько часов отключений сэкономить, тем более сейчас это банально дешевле. Стоимость куба горячей воды с бойлера составляет более 250 гривен после повышения тарифа, а для централизованного водоснабжения он остается субсидированным около 100 гривен за куб. То есть разница в 2,5 раза.

"Даже после приведения тарифа к рыночному разница все равно будет достаточно существенной, поэтому это нужно делать и за счет этого высвободить достаточно большое количество энергии", — сказал Литвин.

По его словам, для квартиры нельзя рассматривать электрогенератор вообще, это запрещено и очень опасно, так что остается система батарей. От них можно заживить освещение, роутер, гаджеты. Всё, кроме приготовления пищи и горячего водоснабжения в квартире, можно и нужно зарезервировать с помощью батареи. Это могут быть стационарные системы или системы зарядных станций, говорит энергоэксперт.

"Я бы советовал в многоквартирных домах иметь топливный генератор на дом или на подъезд. Его можно разместить подальше от самого дома. При длительных отключениях можно спуститься во двор и зарядить свои зарядные станции и гаджеты от него. Главное, что он может питать повышающие и циркуляционные насосы, циркуляционные насосы системы отопления. Хорошо, если это будет дополнено гибридными инверторами и батареями", — подытожил Литвин.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений будет больше.

Напомним, трое украинских энергетиков пострадали в результате ночных ударов по теплоэлектростанции ДТЭК 20 июня, также серьезно повреждено оборудование станции.

В Киевской области энергетики возобновляют энергоснабжение после ночных обстрелов: в ДТЭК назвали ориентировочные сроки заживления потребителей.