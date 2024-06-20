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В Укренерго повідомили про наслідки атаки Росії по енергооб'єктах — є пошкодження у кількох областях

20 червня 2024 13:35
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Атака Росії на енергетичні об'єкти 20 червня — є руйнування та поранені
Ліквідація наслідків російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У ніч на 20 червня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по енергооб’єктах України. Унаслідок удару є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Енергетики зазначають, що це був же сьомий масований удар по енергетиці з 22 березня.

"Це була комбінована ракетно-дронова атака. Пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що відновлювальні роботи проводяться там, де це робити безпечно.

Також під час російського удару постраждали енергетики.

"Під час атак на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", — підсумували в Укренерго.

Раніше в енергетичній компанії повідомили, що через атаку на об'єкти української енергетики відключень світла 20 червня буде більше

Також ми писали, що у Київській області енергетики відновлюють енергопостачання після нічних обстрілів: в ДТЕК назвали орієнтовні строки заживлення споживачів. 

ДСНС
Міненерго
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сфера енергетики
Укренерго
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ракетний удар
Шахед

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