Атака Росії на енергетичні об'єкти 20 червня — є руйнування та поранені

Ліквідація наслідків російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 20 червня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по енергооб’єктах України. Унаслідок удару є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

Наслідки ракетно-дронової атаки по енергетичних об’єктах України

Енергетики зазначають, що це був же сьомий масований удар по енергетиці з 22 березня.

"Це була комбінована ракетно-дронова атака. Пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що відновлювальні роботи проводяться там, де це робити безпечно.

Також під час російського удару постраждали енергетики.

"Під час атак на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", — підсумували в Укренерго.

Раніше в енергетичній компанії повідомили, що через атаку на об'єкти української енергетики відключень світла 20 червня буде більше.

Також ми писали, що у Київській області енергетики відновлюють енергопостачання після нічних обстрілів: в ДТЕК назвали орієнтовні строки заживлення споживачів.