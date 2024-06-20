Атака Росії на енергетичні об'єкти 20 червня — є руйнування та поранені

В Укренерго повідомили про наслідки атаки Росії по енергооб'єктах — є пошкодження у кількох областях
У ніч на 20 червня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по енергооб’єктах України. Унаслідок удару є пошкодження та постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Наслідки ракетно-дронової атаки по енергетичних об’єктах України
Енергетики зазначають, що це був же сьомий масований удар по енергетиці з 22 березня.
"Це була комбінована ракетно-дронова атака. Пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Є пошкодження в мережах обленерго у Київській області", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначають, що відновлювальні роботи проводяться там, де це робити безпечно.
Також під час російського удару постраждали енергетики.
"Під час атак на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", — підсумували в Укренерго.
Раніше в енергетичній компанії повідомили, що через атаку на об'єкти української енергетики відключень світла 20 червня буде більше.
Також ми писали, що у Київській області енергетики відновлюють енергопостачання після нічних обстрілів: в ДТЕК назвали орієнтовні строки заживлення споживачів.
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