Як відключатимуть світло після нічного обстрілу України — дані Укренерго

Ремонт високовольтної лінії. Фото ілюстративне: Укренерго



В Укренерго розповіли, як нічні обстріли вплинули на відключення світла. Через атаку на об'єкти української енергетики відключень світла 20 червня буде більше.

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" у Telegram-каналі у четвер, 20 червня.

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Наслідки ударів по енергосистемі

Внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00.

"Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках в соцмережах", — зазначили в Укренерго.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Обмеження енергоспоживання. Фото: Укренерго

Нагадаємо, троє українських енергетиків постраждали внаслідок нічних ударів по теплоелектростанції ДТЕК 20 червня, також серйозно пошкоджено обладнання станції.

У Київській області енергетики відновлюють енергопостачання після нічних обстрілів: в ДТЕК назвали орієнтовні строки заживлення споживачів.

Як ми повідомляли раніше, в Повітряних силах розповіли подробиці комбінованої атаки на Україну 20 червня: з 27 ударних безпілотників та 9 ракет вдалося збити 32 повітряні цілі.