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Через нічну атаку відключень світла буде більше — в Укренерго повідомили деталі

20 червня 2024 11:35
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Як відключатимуть світло після нічного обстрілу України — дані Укренерго
Ремонт високовольтної лінії. Фото ілюстративне: Укренерго
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева


В Укренерго розповіли, як нічні обстріли вплинули на відключення світла. Через атаку на об'єкти української енергетики відключень світла 20 червня буде більше. 

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго" у Telegram-каналі у четвер, 20 червня. 

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Внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00. 

"Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках в соцмережах", — зазначили в Укренерго. 

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Через нічну атаку відключень світла буде більше — в Укренерго повідомили деталі - фото 1
Обмеження енергоспоживання. Фото: Укренерго 

Нагадаємо, троє українських енергетиків постраждали внаслідок нічних ударів по теплоелектростанції ДТЕК 20 червня, також серйозно пошкоджено обладнання станції. 

У Київській області енергетики відновлюють енергопостачання після нічних обстрілів: в ДТЕК назвали орієнтовні строки заживлення споживачів. 

Як ми повідомляли раніше, в Повітряних силах розповіли подробиці комбінованої атаки на Україну 20 червня: з 27 ударних безпілотників та 9 ракет вдалося збити 32 повітряні цілі.

Київ
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Київська область
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Укренерго
ДТЕК
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світло

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