Как будут отключать свет после ночного обстрела Украины — данные Укрэнерго

Ремонт высоковольтной линии. Фото иллюстративное: Укрэнерго

В Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений света 20 июня будет больше.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале в четверг, 20 июня.

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В результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00.

"Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений, смотрите на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях", — отметили в Укрэнерго.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ограничение энергопотребления. Фото: Укрэнерго

Напомним, трое украинских энергетиков пострадали в результате ночных ударов по теплоэлектростанции ДТЭК 20 июня, также серьезно повреждено оборудование станции.

В Киевской области энергетики возобновляют энергоснабжение после ночных обстрелов: в ДТЭК назвали ориентировочные сроки возвращения электрики потребителям.

Как мы сообщали ранее, в Воздушных силах рассказали подробности комбинированной атаки на Украину 20 июня: из 27 ударных беспилотников и 9 ракет удалось сбить 32 воздушные цели.