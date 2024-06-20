Как будут отключать свет после ночного обстрела Украины — данные Укрэнерго

Из-за ночной атаки отключений света будет больше — в Укрэнерго сообщили детали
В Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений света 20 июня будет больше.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале в четверг, 20 июня.
Последствия ударов по энергосистеме
В результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00.
"Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений, смотрите на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях", — отметили в Укрэнерго.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Напомним, трое украинских энергетиков пострадали в результате ночных ударов по теплоэлектростанции ДТЭК 20 июня, также серьезно повреждено оборудование станции.
В Киевской области энергетики возобновляют энергоснабжение после ночных обстрелов: в ДТЭК назвали ориентировочные сроки возвращения электрики потребителям.
Как мы сообщали ранее, в Воздушных силах рассказали подробности комбинированной атаки на Украину 20 июня: из 27 ударных беспилотников и 9 ракет удалось сбить 32 воздушные цели.
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