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Из-за ночной атаки отключений света будет больше — в Укрэнерго сообщили детали

20 июня 2024 11:35
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Как будут отключать свет после ночного обстрела Украины — данные Укрэнерго
Ремонт высоковольтной линии. Фото иллюстративное: Укрэнерго
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений света 20 июня будет больше.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram-канале в четверг, 20 июня.

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В результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00. 

"Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений, смотрите на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях", — отметили в Укрэнерго. 

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Из-за ночной атаки отключений света будет больше — в Укрэнерго сообщили детали - фото 1
Ограничение энергопотребления. Фото: Укрэнерго

Напомним, трое украинских энергетиков пострадали в результате ночных ударов по теплоэлектростанции ДТЭК 20 июня, также серьезно повреждено оборудование станции.

В Киевской области энергетики возобновляют энергоснабжение после ночных обстрелов: в ДТЭК назвали ориентировочные сроки возвращения электрики потребителям.

Как мы сообщали ранее, в Воздушных силах рассказали подробности комбинированной атаки на Украину 20 июня: из 27 ударных беспилотников и 9 ракет удалось сбить 32 воздушные цели.

Киев
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Киевская область
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Укрэнерго
ДТЭК
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