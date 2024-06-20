Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Росія вдарила по теплоелектростанції — поранено трьох енергетиків arrow

Росія вдарила по теплоелектростанції — поранено трьох енергетиків

20 червня 2024 09:17
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У ДТЕК розповіли про наслідки атаки на енергетику 20 червня — є поранені
Наслідки атаки на енергооб'єкти. Фото ілюстративне: Telegram-канал Групи ДТЕК
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Троє енергетиків зазнали поранень внаслідок нічної атаки на теплоелектростанцію ДТЕК 20 червня. Внаслідок ударів серйозно пошкоджено обладнання станції. 

Про це повідомляє пресслужба Групи ДТЕК у Telegram у четвер, 20 червня. 

Читайте також:

Атака на теплоелектростанцію ДТЕК

"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", — йдеться в повідомленні.  

Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Триває ліквідація наслідків. 

За даними ДТЕК, це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. 

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники було поранено, троє енергетиків загинуло", — повідомили в ДТЕК.

Росія вдарила по теплоелектростанції — поранено трьох енергетиків - фото 1
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Що відомо про нічну атаку 20 червня

Нагадаємо, вночі російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши 27 "шахедів" та 9 ракет різних типів. Під ударами перебували об’єкти критичної інфраструктури.

Повітряну тривогу оголошували у восьми регіонах України: у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА та активність бортів Ту-95МС.

В Укренерго вже повідомили про наслідки нічної масованої атаки: зафіксовані пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.  

війна
електроенергія
Укренерго
ДТЕК
дрони
війна в Україні
енергетика
світло
ракетний удар
Шахед

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі