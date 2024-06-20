У ДТЕК розповіли про наслідки атаки на енергетику 20 червня — є поранені

Наслідки атаки на енергооб'єкти. Фото ілюстративне: Telegram-канал Групи ДТЕК

Троє енергетиків зазнали поранень внаслідок нічної атаки на теплоелектростанцію ДТЕК 20 червня. Внаслідок ударів серйозно пошкоджено обладнання станції.

Про це повідомляє пресслужба Групи ДТЕК у Telegram у четвер, 20 червня.

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"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", — йдеться в повідомленні.

Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Триває ліквідація наслідків.

За даними ДТЕК, це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники було поранено, троє енергетиків загинуло", — повідомили в ДТЕК.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Що відомо про нічну атаку 20 червня

Нагадаємо, вночі російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши 27 "шахедів" та 9 ракет різних типів. Під ударами перебували об’єкти критичної інфраструктури.

Повітряну тривогу оголошували у восьми регіонах України: у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА та активність бортів Ту-95МС.

В Укренерго вже повідомили про наслідки нічної масованої атаки: зафіксовані пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.