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Россия ударила по теплоэлектростанции — ранены три энергетика

20 июня 2024 09:17
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В ДТЭК рассказали о последствиях атаки на энергетику 20 июня — трое раненых
Последствия атаки на энергообъекты. Фото иллюстративное: Telegram-канал Группы ДТЭК
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Трое энергетиков получили ранения в результате ночной атаки на теплоэлектростанцию ДТЭК 20 июня. В результате ударов серьезно повреждено оборудование станции.

Об этом сообщает пресс-служба Группы ДТЭК в Telegram в четверг, 20 июня.

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"Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Три наших коллеги ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", — говорится в сообщении.  

Также серьезно повреждено оборудование станции. Продолжается ликвидация последствий. 

По данным ДТЭК, это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца. 

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли", — сообщили в ДТЭК.

Об этом сообщили в Воздушных силах в среду, 19 июня.

Россия ударила по теплоэлектростанции — ранены три энергетика - фото 1
Публикация ДТЭК. Фото: скриншот

Что известно о ночной атаке 20 июня

Напомним, ночью российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину, применив 27 "шахедов" и 9 ракет разных типов. Под ударами находились объекты критической инфраструктуры.

Воздушную тревогу объявляли в восьми регионах Украины: в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных БпЛА и активности бортов Ту-95МС.

В Укрэнерго уже сообщили о последствиях ночной массированной атаки: зафиксированы повреждения оборудования на объектах в четырех областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

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Укрэнерго
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