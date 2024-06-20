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В Укренерго повідомили про наслідки нічних ударів Росії по цивільній енергоінфраструктурі

20 червня 2024 07:53
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Нічні удари Росії по цивільній енергоінфраструктурі
Пожежа на тепловій електростанції. Фото ілюстративне: instagram.com/libkos
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В ніч проти 20 червня російські загарбники в черговий раз завдали удару по Україні. Зокрема, ворожі дрони-камікадзе завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергоінфраструктури.

Про це повідомляє Укренерго у четвер, 20 червня.

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Після чергового обстрілу російської армії зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. 

В Укренерго наголосили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Вночі тривогу оголошували в більшості регіонів України, зокрема і в столиці.

укренерго
Звіт Укренерго про російські обстріли. Фото: Укренерго

Нагадаємо, у середу, 19 червня, зранку окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. 

Також ми писали, що російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених.

Україна
обстріли
Укренерго
окупанти
дрон Шахід-136
критична інфраструктура

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