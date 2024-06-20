Нічні удари Росії по цивільній енергоінфраструктурі

В Укренерго повідомили про наслідки нічних ударів Росії по цивільній енергоінфраструктурі
В ніч проти 20 червня російські загарбники в черговий раз завдали удару по Україні. Зокрема, ворожі дрони-камікадзе завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергоінфраструктури.
Про це повідомляє Укренерго у четвер, 20 червня.
Удар ворога по цивільній інфраструктурі
Після чергового обстрілу російської армії зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
В Укренерго наголосили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
Вночі тривогу оголошували в більшості регіонів України, зокрема і в столиці.
Нагадаємо, у середу, 19 червня, зранку окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Також ми писали, що російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених.
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