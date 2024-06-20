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В Укрэнерго сообщили о последствиях ночных ударов России по гражданской энергоинфраструктуре

20 июня 2024 07:53
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Ночные удары России по гражданской энергоинфраструктуре
Пожар на тепловой электростанции Фото иллюстративное: instagram.com/libkos
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В ночь на 20 июня российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Украине. В частности, вражеские дроны-камикадзе нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергоинфраструктуры.

Об этом сообщает Укрэнерго в четверг, 20 июня.

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После очередных обстрелов российской армии зафиксировано повреждение оборудования на объектах в четырех областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

В Укрэнерго подчеркнули, что последствия вражеской атаки уточняются.

Ночью тревогу объявляли в большинстве регионов Украины, в том числе и в столице.

укрэнерго
Отчет Укрэнерго об российских обстрелах. Фото: Укрэнерго

Напомним, в среду, 19 июня, утром оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Осокоровка на Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина.

Также мы писали, что российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Сейчас известно об одной жертве и троих раненых.

Украина
обстрелы
Укрэнерго
оккупанты
дрон Шахид-136
критическая инфраструктура

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