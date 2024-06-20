Коли Україна відновить пошкоджені енергооб'єкти: прогноз

Коли відремонтують пошкоджені РФ енергооб’єкти, — прогноз експерта
Наразі тривають активні ремонти тих об'єктів, щодо яких є шанс відновлення протягом наступних 6-8 місяців. Хоча це дуже складне завдання, але енергетики працюють у цілодобовому графіку. І робота йде на дуже багатьох напрямах одночасно.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.
"Хочу вірити, що ми відновимо достатню кількість потужностей для проходження зими. Одночасно йде пошук рішення, яким чином захистити їх від повторних ударів. Це теж важлива складова", — уточнив експерт.
Однак, за його словами, навіть незважаючи на відремонтовані об’єкти обмеження по електриці точно будуть. Проте не в апокаліптичному режимі. Можливо, буде трохи комфортніше, ніж є зараз. Особливо у столиці, де донедавна склалася найгірша ситуація.
"Якщо змінять методологію розрахунку доступної потужності, то ситуація у Києві покращиться. Виходить несправедливо, коли кияни не мають електрики по 16-20 годин, а сусідні області лише по 4 години на добу", — підсумував Харченко.
Нагадаємо, директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, як можливо зменшити дефіцит електроенергії для українських міст-мільйонників. Для цього більш ефективно встановлювати газотурбінні установки.
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