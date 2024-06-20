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Коли відремонтують пошкоджені РФ енергооб’єкти, — прогноз експерта

20 червня 2024 04:43
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Коли Україна відновить пошкоджені енергооб'єкти: прогноз
Зруйновані енергооб'єкти ДТЕК. Фото: FB/ДТЕК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наразі тривають активні ремонти тих об'єктів, щодо яких є шанс відновлення протягом наступних 6-8 місяців. Хоча це дуже складне завдання, але енергетики працюють у цілодобовому графіку. І робота йде на дуже багатьох напрямах одночасно.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

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"Хочу вірити, що ми відновимо достатню кількість потужностей для проходження зими. Одночасно йде пошук рішення, яким чином захистити їх від повторних ударів. Це теж важлива складова", — уточнив експерт.

Однак, за його словами, навіть незважаючи на відремонтовані об’єкти обмеження по електриці точно будуть. Проте не в апокаліптичному режимі. Можливо, буде трохи комфортніше, ніж є зараз. Особливо у столиці, де донедавна склалася найгірша ситуація.

"Якщо змінять методологію розрахунку доступної потужності, то ситуація у Києві покращиться. Виходить несправедливо, коли кияни не мають електрики по 16-20 годин, а сусідні області лише по 4 години на добу", — підсумував Харченко.

Нагадаємо, директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, як можливо зменшити дефіцит електроенергії для українських міст-мільйонників. Для цього більш ефективно встановлювати газотурбінні установки.
 

електроенергія
електропостачання
Укренерго
ДТЕК
ракетний удар

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