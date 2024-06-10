Відключення світла — що потрібно зробити для зменшення дефіциту електроенергії

Експерт розповів, що потрібно зробити, аби зменшити дефіцит електроенергії
Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, як можливо зменшити дефіцит електроенергії для українських міст-мільйонників. Для цього більш ефективно встановлювати газотурбінні установки.
Про це фахівець розповів в ефірі Київ24 у понеділок, 10 червня.
Газотурбінним установкам немає альтернативи
За словами Харченка, зараз, щоб швидко відновити нормальне енергопостачання, газопоршневим двигунам немає альтернативи.
Відтак для міст на кшталт Києва чи Одеси більш ефективно встановлювати газотурбінні установки.
"Їх, з одного боку, довше ставити, до цієї зими ми точно не встигнемо. Але щоб перекрити той дефіцит, який ми маємо, без них ми не обійдемося", — каже експерт.
Нагадаємо, графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.
До слова, з 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.
В Україні після підвищення тарифу на електричну енергію через нестачу фінансів в енергосфері збережеться допомога на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг для вразливих категорій громадян.
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