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Експерт розповів, що потрібно зробити, аби зменшити дефіцит електроенергії

10 червня 2024 15:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Відключення світла — що потрібно зробити для зменшення дефіциту електроенергії
Лінії електропередач. Ілюстративне фото: Економічна правда
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, як можливо зменшити дефіцит електроенергії для українських міст-мільйонників. Для цього більш ефективно встановлювати газотурбінні установки.

Про це фахівець розповів в ефірі Київ24 у понеділок, 10 червня.

Газотурбінним установкам немає альтернативи

За словами Харченка, зараз, щоб швидко відновити нормальне енергопостачання, газопоршневим двигунам немає альтернативи.

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Відтак для міст на кшталт Києва чи Одеси більш ефективно встановлювати газотурбінні установки.

"Їх, з одного боку, довше ставити, до цієї зими ми точно не встигнемо. Але щоб перекрити той дефіцит, який ми маємо, без них ми не обійдемося", — каже експерт.

Нагадаємо, графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.

До слова, з 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.

В Україні після підвищення тарифу на електричну енергію через нестачу фінансів в енергосфері збережеться допомога на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг для вразливих категорій громадян. 

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світло
Київ
Одеса
електроенергія
Електрика
енергетика

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