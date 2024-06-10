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Субсидії з новими тарифами на світло — чи є в бюджеті кошти

10 червня 2024 10:51
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Тарифи на світло зросли — чи дадуть українцям субсидії
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

В Україні після підвищення тарифу на електричну енергію через нестачу фінансів в енергосфері збережеться допомога на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг для вразливих категорій громадян. У бюджеті на субсидії закладено достатньо коштів.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, пише видання Еспресо.

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Субсидії після подорожчання світла

За словами першої заступниці міністра соцполітики Дарини Марчак, у держави є кошти на субсидії, попри подорожчання електрики з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год. Всі громадяни, які отримували фінансову підтримку від держави, її не втратять.

Що стосується субсидій, то за чинними правилами слід очікувати наступне:

  • процес перерахунку відбудеться в автоматичному режимі;
  • у разі зростання тарифу всі субсидії, які отримують родини, перерахують;
  • субсидії призначать у ПФУ тим, хто має труднощі з оплатою рахунків.

"Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд, який має дуже потужну ІТ-систему. Для всіх сімей, які мають субсидії, ми самі автоматично ці субсидії перерахуємо. Гроші для цього є і будуть", — зазначила Марчак.

Для українців діє так звана "спрощена заява на субсидію". Для цього треба на сайті "Дії" чи Пенсійного фонду зайти в електронний кабінет, де можна дистанційно подати заявку. Решту зробить держава. Субсидію призначать усім, хто їх потребує.

Як зміниться розмір субсидії

Раніше у ПФУ повідомляли, що субсидіанти фактично не відчують подорожчання електроенергії, оскільки нова сума розміру житлової субсидії повністю покриє підвищення ціни.

У фонді розповіли, що зростання тарифу відбулося з 1 червня, тому нову суму перерахованої субсидії буде відображено у платіжці, яку українці отримають у липні.

"Субсидія збільшилася на 218,40 грн та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня 2024 року", — повідомили у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, услід за подорожчанням електроенергії в Україні може зрости ціна на водопостачання та водовідведення. На цьому наполягають водоканали.

Також ми писали, які будуть ціни на газу у червні 2024 року. Українські газопостачальники оприлюднили оновлені ціни.

тарифи
комунальні послуги
електроенергія
ціни
субсидії

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