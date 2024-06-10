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Субсидии с новыми тарифами на свет — есть ли в бюджете средства

10 июня 2024 10:51
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Тарифы на свет выросли — дадут ли украинцам субсидии
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

В Украине после повышения тарифа на электрическую энергию из-за нехватки финансов в энергосфере сохранится помощь на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг для уязвимых категорий граждан. В бюджете на субсидии заложено достаточное количество средств.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики, пишет издание Эспрессо.

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Субсидии после подорожания света

По словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, у государства есть средства на субсидии, несмотря на подорожание электричества с 2,64 до 4,32 грн/кВт-час. Все граждане, получавшие финансовую поддержку от государства, его не потеряют.

Что касается субсидий, то по действующим правилам следует ожидать следующее:

  • процесс пересчета произойдет в автоматическом режиме;
  • при росте тарифа все субсидии, которые получают семьи, пересчитают;
  • субсидии назначат в ПФУ тем, кто испытывает трудности с оплатой счетов.

"Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд, который имеет очень мощную ІТ-систему. Для всех семей, у которых есть субсидии, мы сами автоматически эти субсидии пересчитаем. Деньги для этого есть и будут", — отметила Марчак.

Для украинцев действует так называемое "упрощенное заявление на субсидию". Для этого нужно на сайте "Дія" или Пенсионного фонда зайти в электронный кабинет, где можно дистанционно подать заявку. Остальное сделает государство. Субсидию назначат всем, кто в ней нуждается.

Как изменится размер субсидии

Ранее в ПФУ сообщали, что субсидианты фактически не ощутят подорожание электроэнергии, поскольку новая сумма размера жилищной субсидии полностью покроет повышение цены.

В фонде рассказали, что рост тарифа произошел с 1 июня, поэтому новая сумма пересчитанной субсидии будет отражена в платежке, которую украинцы получат в июле.

"Субсидия увеличилась на 218,40 грн и компенсирует размер, на который выросла стоимость услуги по электроснабжению с 1 июня 2024 года", — сообщили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, вслед за подорожанием электроэнергии в Украине может вырасти цена на водоснабжение и водоотвод. На этом настаивают водоканалы.

Также мы писали, какие будут цены на газ в июне 2024 года. Украинские газопоставщики обнародовали обновленные цены.

тарифы
коммунальные услуги
электроэнергия
цены
субсидии

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